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感謝祭瘋搶棉T？內行曝「台灣夏天穿恐爆臭」：再有型也扣分

聯合新聞網／ 綜合報導
有紡織業者指出，棉T雖然穿起來親膚舒適，但是吸進布料裡的汗水卻不容易快速排出和蒸發，導致時間久了細菌發酵，人體氣味越來越重。示意圖／ingimage
有紡織業者指出，棉T雖然穿起來親膚舒適，但是吸進布料裡的汗水卻不容易快速排出和蒸發，導致時間久了細菌發酵，人體氣味越來越重。示意圖／ingimage

近日知名日系服飾品牌推出感謝祭，不少民眾趁著優惠入手棉T、重磅T等基本款。不過，臉書粉專「扛布者－為紡織而活的男子」近日發文指出，台灣夏天若穿到不適合自己的衣服材質，可能會讓身上氣味更加明顯，提醒民眾「做好氣味管理，必須從材質開始做起」。

「扛布者－為紡織而活的男子」表示，日前去知名壽司連鎖店排隊用餐，雖然這幾天的天氣已經沒有那麼炎熱，加上戶外還有微風，卻在人潮眾多的環境下，聞到前方幾公尺外一名男子身上飄出的濃烈味道，讓他瞬間少了食慾。

他觀察對方穿著，發現是知名日系服飾品牌推出感謝祭的特價棉T，忍不住感嘆「就也沒那麼意外」，因為當一個人穿到不適合的衣服，身上散發的氣味自然會更加明顯。

他解釋，棉T非常會吸水，之所以能提供親膚、舒適的感受，是因為棉接觸皮膚時會吸收人體水分與濕氣，進而調節身體微氣候，這是許多含水率較低的化纖難以取代的優點。不過，台灣氣候潮濕，棉T雖然能把汗水吸進布料裡，但水分卻不容易快速排出和蒸發，導致汗水長時間留在纖維當中。即使汗水一開始沒有明顯味道，但悶在布料裡久了，細菌隨時間發酵，氣味就會越來越重。

若穿的是「重磅棉T」，情況可能更嚴重。這名紡織業者表示，重磅棉T因布料較厚且蓬鬆，雖然能夠修飾體型，垂墜度讓人看起來更有精神，但也因為比一般棉T還會吸水，汗味自然累積得更多，導致散發出「Double甚至Triple的臭」。這種避之惟恐不及的味道，讓他想起棒球場熱區那股汗味，「基本上我去球場很少吃東西，畢竟就連食慾也都喪失」。

他建議，若真的很想買棉質或重磅棉T，以台灣氣候來說，最好留到冬天再穿，若本身是容易流汗的人，直接跳過這類材質較好，因為台灣即使冬天濕度仍高，只要外套裡稍微悶熱、開始流汗，味道一樣可能快速累積。一個人即使穿搭再有型，若氣味讓人不想靠近，整體形象依舊大扣分。

台灣步入炎熱夏季，除了使人悶熱、爆汗，也會讓體味變重。一名網友分享體味管理的6技巧，透過多洗澡、用腋下止汗劑、爽身粉、止汗石和穿五指襪，以及養成換下的衣服馬上清洗的習慣，便可以有效做好體味管理，讓自己聞起來「香香的」。

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