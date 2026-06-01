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免稅變免費？日圓跌破「0.1969」 哈日族苦笑：深不見底

聯合新聞網／ 綜合報導
日圓匯率持續走跌，旅遊達人林氏璧分享網銀出現「0.1969」的價位，驚呼這數字彷彿回到他出生前的民國58年。聯合報系資料照
日圓匯率持續走跌，旅遊達人林氏璧分享網銀出現「0.1969」的價位，驚呼這數字彷彿回到他出生前的民國58年。聯合報系資料照

近期日圓匯率跌勢煞不住，屢屢創下新低紀錄，讓許多準備赴日旅遊的台灣民眾開心撿便宜，卻也讓提早換匯的「哈日族」們苦不堪言。知名日本旅遊達人林氏璧曬出網銀的換匯截圖，驚見日圓賣出匯率竟已來到「0.1969」的超低價位，引發大批網友熱烈共鳴。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享了一張手機網銀的截圖，畫面上赫然顯示銀行日圓優惠匯率已跌破0.1969。面對這波跌跌不休的走勢，林氏璧不可置信地直呼：「這是什麼狀況？民國58年，真的到我出生前了。」

為了讓大家感受「民國58年（西元1969年）」的時代感，林氏璧還特別盤點了當年日本發生的歷史大事。包含1月爆發的東大安田講堂事件、5月東名高速公路全線通車、12月東京地下鐵千代田線正式通車，以及經典國民漫畫《哆啦A夢》也是在這一年開始連載。

貼文曝光後，立刻在網路上掀起一陣熱議。不少準備出國的遊客開心地表示：「剛剛換了2萬台幣，真的划算」、「準備出發，剛好戶頭準備多一點現金」、「免稅真的要變成免費了」。

然而，也有許多早就「超前部署」的哈日族無奈大嘆，自己根本是越買越跌：「現在身上全是日幣，沒有盡頭」、「滿手日幣共100萬，當時是用0.25換的，超無言」。此外，這波匯率狂貶也讓在日本工作的台灣人成了重災區，紛紛哀號：「這個匯率，在日外國人已哭」；甚至有內行老鳥跳出來分享：「我民國68年出生，當時匯率可是0.11呢！」

日圓 匯率 林氏璧 日本 台灣 換鈔

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