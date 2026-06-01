刷卡更甜！旅遊粉專勸「去韓國先別急著換錢」：匯率好到誇張

近期準備到韓國旅遊的人，可能要重新思考付款方式了！旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，受到韓幣走弱與台幣相對強勢影響，目前明洞台幣兌換韓幣匯率來到46.15，創下近三個月新高。不過實際測試後發現，更吸引人的其實不是換匯，而是信用卡刷卡匯率。

粉專表示，5月31日中午實測使用台灣信用卡刷韓幣消費，其中JCB匯率來到「1台幣＝47.748韓幣」。若再扣除約1.5%的海外刷卡手續費，並加上3%信用卡回饋，最終實測匯率約可達「1台幣＝48.449韓幣」，甚至比去年明洞匯率衝上48時的實際刷卡效果還更好，因此認為近期赴韓旅遊，「信用卡真的記得刷好刷滿」。

對於偏好現金交易的旅客，粉專也分析兩種換匯方式。若先在台灣換好美元，再到明洞以美元兌換韓幣，整體匯率會比直接用台幣換韓幣來得划算。不過差距並沒有想像中巨大，以1萬元台幣為例，大約僅能多換到6500韓幣左右，折合台幣約135至140元。

因此，粉專認為是否選擇美元路線，仍需考量個人時間成本。如果本來就持有美元，或換匯相當方便，確實可以考慮透過美元轉換韓幣；但若還得額外跑銀行、排隊及比價，只為了多出百餘元的匯差收益，未必划算。

綜合比較後，粉專將近期韓國消費方式分為幾類，高海外回饋信用卡持有者，近期刷卡最具優勢，習慣使用現金的人，可考慮美元換韓幣；若希望省去額外換匯程序，直接攜帶台幣到明洞兌換也能接受。至於有大額換匯需求者，則較值得比較美元路線，直言「最近韓國刷卡匯率真的好到有點誇張」。