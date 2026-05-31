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旅台日人見台灣超商1景象 大讚「日本絕對看不到」

聯合新聞網／ 綜合報導
「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」近日分享照片，大讚台灣真的是對動物相當友善的國家。示意圖／AI生成
「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」近日分享照片，大讚台灣真的是對動物相當友善的國家。示意圖／AI生成

臉書粉專日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」近日分享照片，大讚台灣真的是對動物相當友善的國家，在日本幾乎不可能看到狗狗直接跑進便利商店休息，但在台灣卻不算少見。他也笑稱，最近天氣實在太熱，連狗狗都受不了，跑進超商吹冷氣似乎變得相當合理。

貼文引起不少網友們的熱議，「台灣的便利商店有『熱狗』很正常」、「之前有鵝會天天去超商吹冷氣喔」、「之前我家附近的超商就有，天氣熱會自己跑進去吹冷氣睡覺」、「去便利商店買東西順便擼狗」、「進超商免費嚕狗狗」。

還有飼主分享，夏天帶狗外出散步時，便利商店確實提供不少幫助。有網友表示，自己買杯冰咖啡休息時，狗狗也能順便趴在涼爽地板降溫。

不過也有網友提醒，雖然部分店家不會特別驅趕動物，但若將店家拍攝上網曝光，可能引起總公司關注。另有飼主表示，部分進入超商的狗狗其實是跟著主人一起購物，自己則習慣將寵物繫在店外，不敢直接帶進店內，以免造成其他顧客困擾。

日本 台灣 狗狗

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