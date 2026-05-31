南韓好市多會員費便宜快一半 粉專曝「台灣人也能辦」：重度使用者需慎思

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近日Threads上有網友提到，韓國好市多（Costco）會員費換算下來一年只要900多元台幣，引發不少台灣網友關注。許多人這才發現，台灣好市多會員費其實比日本與韓國都高出不少。

貼文指出，目前台灣好市多金星會員年費為1500元，黑鑽卡會員則為3000元；相較之下，韓國金星會員一年只需43,000韓元（約新台幣900多元），幾乎只有台灣的一半。若是韓國Executive會員（黑鑽卡）則為86,000韓元（約新台幣1800多元），即使與台灣黑鑽卡相比，仍有超過千元價差，也因此讓不少人開始好奇，如果在韓國辦會員卡，回到台灣是否也能使用。

對此，粉專表示，韓國好市多會員卡確實可以在全球好市多賣場通用，因此在韓國辦卡後回台灣購物並沒有問題，不過實際使用上仍有差異。粉專表示台灣實體賣場主要接受現金與好市多富邦聯名卡付款，如果持韓國會員卡卻沒有台灣聯名卡，購物時大多只能使用現金結帳。此外，台灣好市多加油站目前也僅接受聯名卡或現金儲值卡付款，因此對重度使用者來說仍需納入考量。

韓國好市多辦卡流程 • 前往韓國好市多會員櫃檯 • 告知申辦Gold Star Membership（金星會員） • 準備護照（或外國人登錄證） • 填寫基本資料 • 繳交會員費 • 現場拍照 • 領取會員卡後即可購物

事實上，先前就有女網友在臉書分享自己到韓國旅遊時，順便辦理好市多會員的經驗。她表示出發前做功課時發現韓國會員費相當便宜，因此特地安排前往首爾楊坪店辦卡。當時使用NAVER MAP導航，從弘大搭乘7612號公車直達賣場，以38,500韓元（約新台幣869元）完成申辦，整個流程不到5分鐘。辦完卡後隨即開始採買，也順便品嘗熱狗與牛肉捲，認為相當方便。