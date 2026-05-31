快訊

中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

7-11自動門貼數字藏玄機 內行曝主要用途：可幫警方破案

海鮮自助餐最怕不是不新鮮！醫提醒看到這情況最好立刻離開

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓好市多會員費便宜快一半 粉專曝「台灣人也能辦」：重度使用者需慎思

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享，韓國好市多會員費換算下來，一年只要900多元台幣。好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影)
近日有網友分享，韓國好市多會員費換算下來，一年只要900多元台幣。好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影)

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近日Threads上有網友提到，韓國好市多Costco）會員費換算下來一年只要900多元台幣，引發不少台灣網友關注。許多人這才發現，台灣好市多會員費其實比日本與韓國都高出不少。

貼文指出，目前台灣好市多金星會員年費為1500元，黑鑽卡會員則為3000元；相較之下，韓國金星會員一年只需43,000韓元（約新台幣900多元），幾乎只有台灣的一半。若是韓國Executive會員（黑鑽卡）則為86,000韓元（約新台幣1800多元），即使與台灣黑鑽卡相比，仍有超過千元價差，也因此讓不少人開始好奇，如果在韓國辦會員卡，回到台灣是否也能使用。

對此，粉專表示，韓國好市多會員卡確實可以在全球好市多賣場通用，因此在韓國辦卡後回台灣購物並沒有問題，不過實際使用上仍有差異。粉專表示台灣實體賣場主要接受現金與好市多富邦聯名卡付款，如果持韓國會員卡卻沒有台灣聯名卡，購物時大多只能使用現金結帳。此外，台灣好市多加油站目前也僅接受聯名卡或現金儲值卡付款，因此對重度使用者來說仍需納入考量。

韓國好市多辦卡流程

• 前往韓國好市多會員櫃檯

• 告知申辦Gold Star Membership（金星會員）

• 準備護照（或外國人登錄證）

• 填寫基本資料

• 繳交會員費

• 現場拍照

• 領取會員卡後即可購物

事實上，先前就有女網友在臉書分享自己到韓國旅遊時，順便辦理好市多會員的經驗。她表示出發前做功課時發現韓國會員費相當便宜，因此特地安排前往首爾楊坪店辦卡。當時使用NAVER MAP導航，從弘大搭乘7612號公車直達賣場，以38,500韓元（約新台幣869元）完成申辦，整個流程不到5分鐘。辦完卡後隨即開始採買，也順便品嘗熱狗與牛肉捲，認為相當方便。

好市多 韓國 Costco 南韓 黑鑽卡

延伸閱讀

台灣人均GDP超車韓國 繁榮或虛胖？台灣人為何無感？

別再凌晨趕飛機！旅遊粉專曝南韓仁川機場「免費休息區」：很多人不知道

好市多「神級商品」限時特價！他吃一口驚呼：根本夏日救星

韓國股市大賺錢資金流向曝光！央行報告無房族7成獲利轉進房市 網：這很正常

相關新聞

南韓好市多會員費便宜快一半 粉專曝「台灣人也能辦」：重度使用者需慎思

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近日Threads上有網友提到，韓國Costco會員費換算下來一年只要900多元台幣，引發不少台灣網友關注。許多人這才發現，台灣好市多會員費其實比日本與韓國都高出不少。

大水蟻半夜攻陷民宅 專家見「1跡象」示警：恐已築巢

台灣即將迎來濕熱的梅雨季，俗稱「大水蟻」的白蟻大軍也蠢蠢欲動，成為許多家庭的夏日夢魘。近日，一名網友上網發出求救訊號，表示自家半夜遭上百隻大水蟻大舉入侵，就算把門窗縫隙全封死也無濟於事。對此，除蟲專家一看驚覺狀況不對，直指「巢穴恐怕早就建在你家裡了」。

把日本機場當居酒屋？台灣旅客「1舉動」讓網友狂嘆：沒素質

隨著海外旅遊熱潮持續，台灣旅客在國外的素質問題再度引發關注。知名旅遊網紅「旅人老K」近日轉發Threads文指出，一群台灣年輕人在日本機場候機室大聲喧嘩、飲酒，離開時甚至留下滿地垃圾。對此，老K無奈感嘆，若在國內就缺乏教養，實在很難奢望他們出國後會突然變得有素質，引發網友共鳴。

媽帶男童進IKEA女廁…她出聲制止 兩派網友掀論戰

IKEA女廁引發爭議，一名女網友制止媽媽帶6歲男童進入，引發網上兩派爭辯。部分網友支持兒童在母親視線內，而另一些則認為女廁應為女性專用，呼籲設立更多親子廁所。

台北街頭一直開！溫州大餛飩為何屹立不搖？兩派網友掀論戰

一名網友在社群平台質疑某品牌溫州大餛飩在台北的成功，認為其口味清淡、並不驚艷，帖子引發熱烈討論；部分網友力挺該品牌，稱讚餐點如鮮蝦餛飩湯、炒年糕，而也有聲音批評其衛生與價格問題。

不開冷氣也能涼！網狂推夏天「1省電神器」：睡到半夜會冷

隨著夏季高溫來襲，不少民眾紛紛開啟冷氣降溫，不過也有人分享省電消暑的方法。一名網友近日表示，每到夏天都會大力推薦竹蓆，不僅躺起來相當涼爽，許多時候甚至不需要開冷氣就能入睡，直呼是兼具舒適與節能效果的夏日神器，引起網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。