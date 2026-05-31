大水蟻半夜攻陷民宅 專家見「1跡象」示警：恐已築巢

台灣即將迎來濕熱的梅雨季，俗稱「大水蟻」的白蟻大軍也蠢蠢欲動，成為許多家庭的夏日夢魘。近日，一名網友上網發出求救訊號，表示家裡半夜遭上百隻大水蟻大舉入侵，就算把門窗縫隙全封死也無濟於事。對此，除蟲專家一看驚覺狀況不對，直指「巢穴恐怕早就建在你家裡了」。

一名苦主在臉書社團「我是社子人」發文表示，每到半夜家裡就會湧入成群的大水蟻。為了防堵這場蟲蟲危機，他不僅把家中燈光全數熄滅，將窗戶緊緊關上，甚至連門窗的所有隙縫都用毛巾塞死，但防線依舊失守，室內仍有破百隻的大水蟻群魔亂舞。

更令原PO感到詭異的是，當他探頭查看外面街道的路燈時，卻發現外頭竟連一隻水蟻也沒有，不解這些蟲子到底從何而來，只好崩潰發文向在地鄉親求解。

貼文曝光後，引來大批熱心網友傳授殺蟻秘訣，「用臉盆裝水，在水面上打燈，牠們就會自投羅網撲進水裡」、「先用光源把牠們集中，再用殺蟲劑一網打盡」、「準備電蚊拍跟牠們硬碰硬」。

不過，有內行人與專業除蟲業者察覺事態嚴重。專家點出，若在門窗緊閉、縫隙塞滿的情況下，還能湧現如此異常龐大的數量，加上戶外路燈並無水蟻聚集，這顯示大水蟻根本不是從外面飛進來的，而是「已經在家中築巢」。

針對大水蟻疑似已在室內定居的狀況，專家與過來人強烈建議原PO應立刻採取以下行動，以防家中裝潢全毀：