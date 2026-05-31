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把日本機場當居酒屋？台灣旅客「1舉動」讓網友狂嘆：沒素質

聯合新聞網／ 綜合報導
針對台灣旅客在海外的脫序行為，旅遊部落客無奈表示，若在國內就缺乏教養與公德心，出國自然也會原形畢露。示意圖／ingimage
針對台灣旅客在海外的脫序行為，旅遊部落客無奈表示，若在國內就缺乏教養與公德心，出國自然也會原形畢露。示意圖／ingimage

隨著海外旅遊熱潮持續，台灣旅客在國外的素質問題再度引發關注。知名旅遊部落客「旅人老K」近日轉發Threads貼文指出，一群台灣年輕人在日本機場候機室大聲喧嘩、飲酒，離開時甚至留下滿地垃圾。對此，老K無奈感嘆，若在國內就缺乏教養，實在很難奢望他們出國後會突然變得有素質，引發網友共鳴。

根據臉書粉專「旅人老K 偏愛日本」分享的文章，一名台灣網友日前在日本中部國際機場候機時，目擊一群台灣年輕人將公共候機室當成了「居酒屋」。這群人不僅在現場喝酒、大聲嬉鬧，結束後更將現場弄得一片狼藉，連垃圾都懶得順手丟進就在對面的垃圾桶。

該名發文網友對此感到相當氣憤，痛批出國旅遊的所作所為不只代表個人，更象徵著台灣人的整體形象，「名古屋雖然快樂，旅遊可以盡興，但不該建立在影響他人、造成公共困擾的前提上。」他強調，文明素養不是只有在國內才需要，踏出國門後反而更加重要。

針對這起機場亂象，「旅人老K」直言，不可否認近期這類缺乏教養的旅客確實越來越多，但他也點破一個殘酷的現實：「在國內就沒有素質的人，能要求他出國就變得有素質嗎？」

老K認為，這些人的行為模式與壞習慣早已根深蒂固，或許他們根本不知道何謂「正確的態度」。他更進一步點出社會結構問題，指出當今環境下「老師不敢管，怪獸家長自己不管也不讓別人管」，導致這類缺乏公德心的人只會日益增加，最後只能無奈地請大家「多保重」。

這篇貼文曝光後，不少苦主紛紛分享自己在外國遇到的類似經歷，「之前在羽田機場看到，我還過去收拾了。畢竟在國外代表的不是只有自己，還有那個『台灣人』的標籤」、「我在日本Outlet的美食區也遇過一群台灣人，離開前在餐桌上留下好幾個紙袋，一開始以為用來佔位置的，但直到我用餐完整整30分鐘，他們都沒有再回來。」也有網友大嘆無力，但仍表示：「雖然如此，但我還是會持續在其他地方縫縫補補，努力維持台日友好。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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