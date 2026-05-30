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媽帶男童進IKEA女廁…她出聲制止 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，近期在IKEA女廁內，看到一名媽媽帶著約小學一年級的男童，她當場感到不妥，並出聲提醒對方，結果對方回應「孩子才6歲」，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨，近期在IKEA女廁內，看到一名媽媽帶著約小學一年級的男童，她當場感到不妥，並出聲提醒對方，結果對方回應「孩子才6歲」，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage

一名女網友抱怨，近期在IKEA女廁內，看到一名媽媽帶著約小學一年級的男童，她當場感到不妥，並出聲提醒對方，結果對方回應「孩子才6歲」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，當時她在女廁內看到一位媽媽牽著兒子走進去，目測孩子年齡接近小學一年級，於是提醒對方「這裡是女廁」。對方回應「可是他還是小孩子，才六歲欸」，讓她直言「一樣不妥，請他去上男廁」，最終對方才帶孩子離開女廁。

這名女網友進一步表示，IKEA賣場有親子廁所，但事發地點在女廁，且上完廁所出來後，發現那位媽媽也正在洗手，推估對方根本沒有去男廁，強調「觀念不同，各自表述」，呼籲外界理性看待。

貼文一出後，不少網友都表示「放過小朋友吧，這國家小孩已經夠少了，友善點」、「親子廁所通常只有一間，而且常常都有人喔」、「憑什麼趕人家出去？廁所是妳家的嗎？」、「媽媽只是單純的想要小孩在自己的眼線內，這世界就是有妳們這種人，才會不友善」、「現在外面變態很多，小孩真的不能離開視野」、「妳好沒有同理心，她是一個盡責保護小孩安全的母親，所以不會讓孩子獨處」。

不過，也有部分網友力挺原PO，回應「支持妳，女廁本來就是女性專用」、「那些家長你們要爭取的是多些親子洗手間，而非去壓迫其他人」、「如果因為擔心小孩被綁架，直接帶進去廁所一起上沒有問題啊，但很多都不是跟媽媽一起同一間廁所，這很恐欸拜託」。

父母帶小孩出門在外，若遇到小孩有如廁需求，多會需要使用親子廁所，不過多數親子廁所設計女生馬桶搭配小孩馬桶，少有搭配小便斗的設計。本站曾報導，一名帶著3個小孩的爸爸分享，日前想帶小孩到親子廁所如廁，卻被清潔人員阻擋，讓他非常不知所措。

該網友貼出兩張照片，雖然親子廁所上畫有「爸爸」的圖案，一旁的告示卻寫明「限女性及125公分以下兒童使用，欲前往男性廁所請至8F或6F使用」。

對此，多數網友都看傻，紛紛表示「限制那麼多是性別歧視了吧！顧廁所顧成這樣」、「這是性別歧視，去客訴」、「就歧視男性啊！」、「太誇張了，不能接受這種愚蠢的性別歧視」、「明顯是性別歧視，認為男性就是有犯罪行為」、「親子廁所對男生不友善，那就是都把照顧小孩當成媽媽應該的責任吧？」、「請打掃幫你帶小孩去尿尿，你用身體守衛門口」。

IKEA 廁所

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