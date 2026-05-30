不開冷氣也能涼！網狂推夏天「1省電神器」：睡到半夜會冷

隨著夏季高溫來襲，不少民眾紛紛開啟冷氣降溫，不過也有人分享省電消暑的方法。一名網友近日表示，每到夏天都會大力推薦竹蓆，不僅躺起來相當涼爽，許多時候甚至不需要開冷氣就能入睡，直呼是兼具舒適與節能效果的夏日神器，引起網友熱議。

原PO在Threads發文指出，自己多年來都有使用竹蓆的習慣，而且發現效果相當不錯。由於竹材本身散熱快，躺上去能明顯感受到涼意，因此大部分時間僅搭配電風扇就足夠，有時甚至睡到半夜還會覺得太冷，必須把電風扇關掉。

至於不少人擔心竹蓆容易夾到皮膚或毛髮，原PO也分享自己的使用方式，就是將竹蓆鋪在床墊與床單之間。雖然涼感會稍微減弱一些，但能避免夾肉、夾頭髮等困擾，同時也較不容易讓灰塵堆積在竹蓆縫隙中，能同時兼顧舒適與清潔。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛留言表示竹蓆確實是夏天降溫的好幫手，「吹電風扇就很舒服」、「房間沒冷氣都靠它度過夏天」、「這個真的讚」、「留友看省冷氣電費妙招」。另外也有不少人推薦麻將涼蓆，「我覺得麻將涼席也是讚到不行，又涼又香」、「其實選擇品質好一點的麻將涼席，是不會夾頭髮，也不會夾肉的」。

台電先前也分享過四招居家降溫術，包括白天出門前拉上窗簾、玻璃窗上貼隔熱貼、出門前關燈關電源、拖地讓地板降溫，以上做法除了讓家裡更涼爽，也可以省電費，推薦民眾參考。