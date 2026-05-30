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台北街頭一直開！溫州大餛飩為何屹立不搖？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，某品牌溫州大餛飩的餐點口味相對清淡，自己吃過後覺得並沒有特別驚艷，不理解為何能在台北街頭不斷展店？示意圖，聯合報系資料照
一名網友分享，某品牌溫州大餛飩的餐點口味相對清淡，自己吃過後覺得並沒有特別驚艷，不理解為何能在台北街頭不斷展店？示意圖，聯合報系資料照

一名網友分享，某品牌溫州大餛飩的餐點口味相對清淡，自己吃過後覺得並沒有特別驚艷，不理解為何能在台北街頭不斷展店？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己搬離住了8年的台北，還是不懂為何某品牌的溫州大餛鈍，明明口味清淡，卻能在台北能開這麼多分店，且每間店空間都很大，直呼「真的是台北七大不思議之謎」。

貼文一出後，不少網友都表示「我朋友一直覺得是信義名店，推薦我們去吃」、「只有我覺得好吃嗎，辣椒很讚欸」、「我覺得鮮蝦餛飩湯，蠻好喝的耶，不會太鹹，蝦子也Q」、「我覺得蝦肉大餛飩蠻好吃的…」、「餛飩很大顆」、「我都叫同事買，我怎麼覺得還不錯」、「這間我蠻喜歡的說」。

不過，也有網友認同原PO意見，指出「每家品質都蠻穩定的，穩定的難吃」、「我看過日本觀光客點一桌，剩超過一半沒吃完就離開了，有點丟台灣美食小吃的臉」、「真的難吃，還越來越貴」、「這家衛生超不行，很久以前吃過一次就不敢吃了，竟然還能生存下去」。

過去也有人好奇同樣問題，有網友指出價格、環境和便利的因素，也有推薦不少必吃餐點，例如炸醬麵、溫州抄手麵和炒年糕，紛紛表示「我都吃炸醬麵跟溫州抄手麵，我好喜歡它抄手麵的麻醬，然後它的抄手也好大顆」、「這間店的炒年糕很好吃，你下次點來吃看看，我大推這道菜」、「溫州大餛飩的炒年糕有配大白菜、肉絲，炒的湯汁會吸到年糕裡，真的蠻好吃的」。

也有網友提出溫州大餛飩的特色，指出「不好吃也不難吃，環境乾淨燈光明亮，價錢我可以買單請一桌沒壓力」、「東西普通，但是有時候趕時間，不用排隊，因為沒啥人」、「東西能吃且價格相對實惠，用教室形容大概就中段班」、「因為需要吃便宜食物的人很多，而且不是所有人味覺都很敏銳」。

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