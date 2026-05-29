水果攤位掛空罐子有什麼作用？ 內行人秒懂：很好用

台灣有「水果王國」美譽，除了菜市場、超市可以買得到以外，坊間也有不少專賣店，方便民眾隨時可以買到新鮮多汁的水果。有網友在水果行發現攤位上吊掛著罐子，讓他好奇有什麼作用？貼文一出，有內行人立刻解釋罐子的真正用途。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，一處水果專賣店外擺放了好幾個櫃位，每個櫃位後方都掛著一個空罐子，讓他百思不得其解，不懂這些罐子的真正用途，於是發文詢問大家提供答案。

貼文引來不少討論猜測，「我還以為是攤商放零錢用的」、「小費箱」、「試吃完後丟果皮」、「噴水，保持水果果相新鮮」、「噴霧器」、「抓皮克敏，怕它們會偷水果」。

內行人一眼就懂其作用，「果蠅捕捉罐」、「捉果蠅用」、「很好用，果蠅捕捉器」、「果蠅陷阱器」、「誘捕瓜實蠅、果實蠅，田邊也很多，放一些甲基丁香油或混克蠅香之類的，把公的騙進去關」。

其實夏天天氣炎熱，如果水果買回家沒有妥善保存，很快就會滋生果蠅。有網友自己動手製作「捕蠅神器」，只需要在切開的寶特瓶中加入白砂糖、白醋、洗衣精和水就好，比例是糖3、其他1，很快就抓到密密麻麻的果蠅，比起黏蠅紙、電蚊拍還要好用。