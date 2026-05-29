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水煮蛋殼難剝傷腦筋 她曝1招剝得乾乾淨淨：一次2顆也OK
不少人為了減重瘦身而吃蛋補充蛋白質，水煮蛋雖然簡單好取得，但是剝蛋殼卻讓許多人傷透腦筋。有一名女網友拍影片分享自己剝蛋殼的方法，短短幾秒鐘就可以將水煮蛋蛋殼剝得乾乾淨淨的，影片也引起不少討論。
從這名女網友在Threads貼出的影片看到，她將水煮蛋放入一個玻璃瓶中，然後加入少許的過濾水，接著蓋緊蓋子後不斷地上下搖晃，之後再打開蓋子將蛋取出，可以看到蛋殼已經出現裂痕，這時就能夠輕鬆地將殼剝得乾乾淨淨，「一次搖兩顆也沒問題」。
試過的人也肯定這種方法，有人表示自己沒有加水去搖晃，仍然可以將蛋殼剝下，也有網友透露自己有時候會搖得太大力，結果連蛋都搖破了。對此原PO表示，自己也曾搖到還沒熟的蛋，結局慘不忍睹，不過每天這樣搖也已經熟練到可以拿捏力道。
曾有部落客「魚漿夫婦」表示，新鮮雞蛋比較難剝殼，原因是新鮮蛋白中含有豐富二氧化碳，遇熱後膨脹會壓迫薄膜，使蛋殼緊貼蛋白而難以剝落。如果將新鮮雞蛋放置室溫2-3天，水分逐漸蒸發，蛋殼與蛋白的貼合度降低後再煮，剝殼更容易。
如果趕時間的人，可以將冷藏雞蛋烘烤，降低水分後，蛋殼能大塊剝落，蛋黃也維持漂亮口感，整體剝蛋體驗更順暢。
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