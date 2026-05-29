洗手台內為何放石頭？內行人曝2因素 網恍然大悟：長知識

日常生活中仔細觀察可發現一些小巧思，有網友在戶外看到4個洗手池內放了好幾塊石頭，讓他好奇這到底有何作用？貼文一出，有內行人點出2個原因，讓其他網友直呼「長知識」。

從原PO在臉書「路上觀察學院」分享的照片看到，他在戶外發現有4個洗手池，每一個洗手池都放了十幾顆石頭，讓他不明白洗手池放石頭要做什麼用？

貼文引起討論，多數人認為是為了防止水噴濺、防止異物掉入排水孔造成堵塞，「防水噴濺吧」、「水比較不會噴濺出來的功能吧」、「可能是因為怕水花濺出來」、「減低水花濺起」、「防異物掉進排水口，防止水花噴濺」、「避免一些飾品直接掉排水孔」、「可能使用者有反映水的噴濺問題，放些石子減少問題產生」、「也可以防樹葉突然堵水管」。

對於防止水花濺出這個答案，也有人不認同，「但可以開水時，開小一點啊」、「那水開大有放石頭就都不會噴濺嗎？感覺是水開大開小才有關係？」、「其實還是會濺水，因為反而高度變低了，而且容易擋住排水口，只能當做裝飾」。

在國外也有不少地方或餐廳的洗手台會堆置石頭，有人認為這是一種美學，但也有人認為這對於洗手台的清潔增加難度，也容易孳生細菌、藏汙納垢，並不是一種好的裝飾。