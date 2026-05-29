台灣夏天熱爆怎麼穿搭？ 一票人力推這材質：透氣又清爽

近日天氣酷熱讓人難耐，不少人在烈陽底下沒幾分鐘就滿身大汗。有網友認為台灣夏天最大的問題並不是天氣，而是沒有適合的穿搭方式，不少人也有同感，除了推薦可以嘗試亞麻材質的服飾以外，還建議參考東南亞國家的穿搭。

這名網友在Threads發文表示，因為近日天氣炎熱，讓他開始思考台灣目前的問題不是天氣熱導致不能穿搭，而是沒有開發出適合台灣本土天氣的穿搭方式，他認為大眾對穿搭的定義還侷限於溫帶國家的標準，而不是往更符合天候因素的方向去學習。

貼文引起熱議，不少人力推亞麻或棉麻材質，「全身亞麻唯一解」、「我年輕的時候 台灣流行過棉痲的衣服，很適合台灣氣候。只是現在看不到了，全部都是溫帶寒帶國家的審美」、「推薦古早的大襟杉，整件衣飾質地非常輕，麻製的服飾特性非常透氣、清爽，很適合屏東夏天溼熱的環境」、「亞麻！真的！西葡南部也是很多亞麻型男型女」、「我全身亞麻，搭亞麻西裝背心還是挺舒適的」。

還有網友建議可以參考東南亞的國家穿搭方式，「台灣夏天穿搭早就該學學東南亞、泰國或印尼了」、「可以參考一下越南、泰國的穿法，有很多新銳設計師，服飾品質跟設計都很棒」、「去東南亞根本覺得他們衣服太棒，質料輕薄，花色就是適合大熱天」、「在越南隨手買的幾件衣服，回台灣穿超級涼爽，後悔沒多買幾件」。