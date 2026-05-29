快訊

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

拒學、做噩夢恐是受虐求救訊號 3關鍵問法讓孩子說真話

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣夏天熱爆怎麼穿搭？ 一票人力推這材質：透氣又清爽

聯合新聞網／ 綜合報導
近日高溫炎熱讓不少人難以忍受，有網友認為台灣應該參考東南亞的穿搭，來找出適合夏天穿著的服飾。 圖／聯合報系資料照片
近日高溫炎熱讓不少人難以忍受，有網友認為台灣應該參考東南亞的穿搭，來找出適合夏天穿著的服飾。 圖／聯合報系資料照片

近日天氣酷熱讓人難耐，不少人在烈陽底下沒幾分鐘就滿身大汗。有網友認為台灣夏天最大的問題並不是天氣，而是沒有適合的穿搭方式，不少人也有同感，除了推薦可以嘗試亞麻材質的服飾以外，還建議參考東南亞國家的穿搭。

這名網友在Threads發文表示，因為近日天氣炎熱，讓他開始思考台灣目前的問題不是天氣熱導致不能穿搭，而是沒有開發出適合台灣本土天氣的穿搭方式，他認為大眾對穿搭的定義還侷限於溫帶國家的標準，而不是往更符合天候因素的方向去學習。

貼文引起熱議，不少人力推亞麻或棉麻材質，「全身亞麻唯一解」、「我年輕的時候 台灣流行過棉痲的衣服，很適合台灣氣候。只是現在看不到了，全部都是溫帶寒帶國家的審美」、「推薦古早的大襟杉，整件衣飾質地非常輕，麻製的服飾特性非常透氣、清爽，很適合屏東夏天溼熱的環境」、「亞麻！真的！西葡南部也是很多亞麻型男型女」、「我全身亞麻，搭亞麻西裝背心還是挺舒適的」。

還有網友建議可以參考東南亞的國家穿搭方式，「台灣夏天穿搭早就該學學東南亞、泰國或印尼了」、「可以參考一下越南、泰國的穿法，有很多新銳設計師，服飾品質跟設計都很棒」、「去東南亞根本覺得他們衣服太棒，質料輕薄，花色就是適合大熱天」、「在越南隨手買的幾件衣服，回台灣穿超級涼爽，後悔沒多買幾件」。

穿搭 東南亞 夏天

延伸閱讀

夏天熱浪襲台！路人常見短袖+短褲他看傻 一票人不擦防曬原因曝

天氣好熱！大馬人分享「體味管理6技巧」：女友人總誇讚香香的

韓妞玩水不穿比基尼？ 韓籍網紅親曝心聲：怕被說身材不好

日本妹驚呼「台灣人身上香香的」！網友全震驚：要確定欸

相關新聞

台灣夏天熱爆怎麼穿搭？ 一票人力推這材質：透氣又清爽

近日天氣酷熱讓人難耐，不少人在烈陽底下沒幾分鐘就滿身大汗。有網友認為台灣夏天最大的問題並不是天氣，而是沒有適合的穿搭方式，不少人也有同感，除了推薦可以嘗試亞麻材質的服飾以外，還建議參考東南亞國家的穿搭。

天氣好熱！大馬人分享「體味管理6技巧」：女友人總誇讚香香的

近日台灣天氣炎熱，如何去除身上的汗味，是許多人要面臨的難題。一名馬來西亞人發文，分享體味管理的6技巧，透過多洗澡、用腋下止汗劑、爽身粉和止汗石等等，便可以讓自己聞起來「香香的」，此文也引來做化妝品研發的網友回應，透露更多體味管理的技巧。

工程師放屁會困在無塵衣裡嗎？科技業員工解惑：會留久一點

台灣科技業越來越發達，工程師一直以來都被認為是高薪職業，但長時間要穿著無塵衣工作卻也非常辛苦。有網友在Dcard發文，好奇工程師穿無塵衣萬一放屁怎麼辦，氣體不就都散不掉？貼文引起熱議，不少從事科技業的網友們解釋無塵衣還是有透氣性。

很多人都買了！越南超夯伴手禮返台秒被攔 她帶2包差點噴6萬

一名台灣旅客到越南旅遊，特地購買網友推薦當地必買「鹹蛋黃派」，準備帶回台灣當作伴手禮，沒想到返國經過海關時，卻被檢疫人員當場攔下，原因是產品裡面竟含有肉鬆成分...

家樂福新名康達盛通太難記？網友神解「倒著念」：記不住變忘不掉了

統一集團併購台灣家樂福後，因法國品牌授權將於今年六月底到期，七月起全面禁用「家樂福」舊稱。雖然官方尚未正式宣布，但近日有網友眼尖發現，許多分店的臉書粉專與Google地圖已悄悄提前改名為「康達盛通」，意外讓新名字提前曝光。 不過，這個4字新名稱一出，立刻引發網友一陣哀號，不少人紛紛吐槽「這名字也太像物流或科技公司了吧」、「真的很不好記」、「完全沒有以前好聽」。 就在大家直呼難記之際，有創意網友在網路上分享了一個絕妙記憶法，指出如果把新名字「康達盛通」倒過來唸，發音聽起來就非常像是知名實況主的主題網站「統神.com」。 超好笑解法瞬間在社群上傳開，獲得多數網友熱烈認同、按讚，「超好笑有料」、「比我的日文單字諧音還好記」、「欸，你等下要不要去統神.com買東西」、「結果本名沒人記得，只記得統神.com」、「謝謝你的諧音哏，現在只記得統神.com了」、「原本都記不住的，現在想忘忘不掉了」、「你要我這個在這上班的怎麼辦」、「第一眼：這誰記得起來？看完後：欸我已經記起來了」。 不過，康達盛通其實是公司名稱，統一集團董事長羅智先於5月股東會表示，「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起

仁川機場哺乳室竟成泡麵區？中國旅客小紅書祕技教學 韓網炸鍋了

南韓仁川機場的哺乳室意外成為話題焦點。有中國觀光客在社群平台分享，因機場便利商店未提供熱水，便前往哺乳室裝熱水泡泡麵，甚至將其稱為「機場吃泡麵的小技巧」，引發外界爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。