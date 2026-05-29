天氣好熱！大馬人分享「體味管理6技巧」：女友人總誇讚香香的

近日台灣天氣炎熱，如何去除身上的汗味，是許多人要面臨的難題。一名馬來西亞人發文，分享體味管理的6技巧，透過多洗澡、用腋下止汗劑、爽身粉和止汗石等等，便可以讓自己聞起來「香香的」，此文也引來做化妝品研發的網友回應，透露更多體味管理的技巧。

一名馬來西亞網友在Threads發文，表示馬來西亞長年天氣很熱，他分享6個體味管理的技巧，但事先強調，這些方法適合沒有狐臭的男生：

一、一天洗兩次澡

早上和晚上各洗一次，他用的洗髮精來自開架品牌的男士頭皮調理專研去屑洗髮精、沐浴乳則是用運動品牌，依他的個人體驗，覺得使用男士專用的洗髮精去油垢的效果會比一般品牌的強。

二、早上洗完澡用腋下止汗劑

滾珠的止汗劑效果更好，他個人是用開架品牌的銀離子止汗爽身滾珠瓶，聞起來的味道並不強烈。

三、爽身粉

在容易出汗的脖子上抹爽身粉，並不需要特定品牌，普通給嬰兒使用的就好。

四、止汗石

不管穿運動鞋或拖鞋，都要在腳底使用止汗石，原PO特別提醒，腳趾的縫隙務必要用好用滿，因為腳臭的來源大多來自於縫隙的汗液。

五、穿五指襪

只要是穿運動鞋這種能完整包覆腳趾與腳跟的鞋款，他都會穿五指襪，能夠很有效地防臭。

六、換下的衣服馬上洗

當你脫下衣物時，請立刻洗衣服，否則會導致細菌快速繁殖，進而發臭。

原PO指出，依靠他這6個體味管理的技巧，每當有女性友人經過總是會誇讚他香香的，對男生而言做好體味管理非常重要，這是「尊重他人的表現」。

此文一出，有一名從事化妝品研發的網友回應，人類的體味中含有3-甲基丁酸與丁二酮，其中丁二酮是由汗水中的有機酸被表皮葡萄球菌與金黃色葡萄球菌代謝而來，是奶油的味道；而3-甲基丁酸是汗水的亮胺酸被表皮葡萄球菌代謝產生的，具有酸腐味，以上兩個元素皆是異味的來源，流汗後除了換衣服外，更建議用清潔型的溼紙巾擦拭汗較多的地方。

該網友進一步指出，身體清潔推薦用含皂的沐浴乳，或針對皮脂清除的沐浴乳洗，清潔效率更高。他一天會洗兩次澡，每次洗都會用泡沫洗液下，這樣腋下就會清洗兩次，同樣頭部也會洗兩次，第一次用清潔力強的洗髮精；第二次使用具有髮絲調理功能的洗髮精。

台灣男性體味管理的問題也曾引起討論，一名網友稱最近跟韓國女同事聊天，她們激動地表示，台灣公共場合男生的「汗味」非常重。對此，有網友建議使用止汗劑，「選日本那種抗菌的用，衣服也比較不會洗了還在臭」，與上述提到的方法不謀而合，顯然止汗劑是體味管理的絕佳物品。