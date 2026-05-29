很多人都買了！越南超夯伴手禮返台秒被攔 她帶2包差點噴6萬

一名台灣旅客到越南旅遊，特地購買網友推薦當地必買「鹹蛋黃派」，準備帶回台灣當作伴手禮，沒想到返國經過海關時，卻被檢疫人員當場攔下，原因是產品裡面竟含有肉鬆成分，若未主動丟棄，一包恐挨罰3萬元，讓她嚇傻「差點被罰6萬」。

該名網友在Threads發文，她到越南旅遊前，曾上網搜尋當地必買伴手禮，發現許多人推薦某款鹹蛋黃派，因此回國前特地到超市購買2包。怎料返台入境時，被海關看到商品立刻提醒他們「這個有肉鬆，要到旁邊丟掉」。

原po起初還不相信，心想就只是蛋黃派，結果打開來吃看看還真的有含肉鬆，且若通過X光機才被發現的話，一包挨罰3萬元，她當場嚇得喊「我差點被罰6萬」，因此發文提醒大家避坑。

文章曝光，苦主們紛紛現身，「像看到我自己，上次帶了同款，海關也請我丟掉 」、「這真的超好吃，上次帶回機場主動請人員協助確認才知道有蛋黃，人員說我可以在大廳吃一吃」、「我丟了6包，說什麼必買伴手禮，結果含肉鬆，害我在機場狂吃一堆」、「昨天原本有打算買，但那個圖蛋糕體剖面圖牽絲真的很像肉絲，不安繼續查找資料，結果真的是雞肉」。

對此，動植物防疫檢疫署也曾在臉書說明，除豬肉製品外，凡是含有禽畜肉類成分的產品，包括雞、鴨、鵝等相關加工食品，同樣屬於管制物品，常見違規品項還包括犬貓食品、炸雞皮、糖心蛋及含肉餐點等。若未依規定攜帶入境，初犯可罰新台幣3萬元，再犯最高可罰至百萬元。