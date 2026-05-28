家樂福新名康達盛通太難記？網友神解「倒著念」：記不住變忘不掉了

統一集團併購台灣家樂福後，因法國品牌授權將於今年六月底到期，七月起全面禁用「家樂福」舊稱。雖然官方尚未正式宣布，但近日有網友眼尖發現，許多分店的臉書粉專與Google地圖已悄悄提前改名為「康達盛通」，意外讓新名字提前曝光。

不過，這個4字新名稱一出，立刻引發網友一陣哀號，不少人紛紛吐槽「這名字也太像物流或科技公司了吧」、「真的很不好記」、「完全沒有以前好聽」。

就在大家直呼難記之際，有創意網友在網路上分享了一個絕妙記憶法，指出如果把新名字「康達盛通」倒過來唸，發音聽起來就非常像是知名實況主的主題網站「統神.com」。

超好笑解法瞬間在社群上傳開，獲得多數網友熱烈認同、按讚，「超好笑有料」、「比我的日文單字諧音還好記」、「欸，你等下要不要去統神.com買東西」、「結果本名沒人記得，只記得統神.com」、「謝謝你的諧音哏，現在只記得統神.com了」、「原本都記不住的，現在想忘忘不掉了」、「你要我這個在這上班的怎麼辦」、「第一眼：這誰記得起來？看完後：欸我已經記起來了」。

不過，康達盛通其實是公司名稱，統一集團董事長羅智先於5月股東會表示，「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱」，故正式名稱要等7月1日才會揭曉，而陪伴台灣人無數歲月的「家樂福」也將在6月30日正式走入歷史。