仁川機場哺乳室竟成泡麵區？中國旅客小紅書祕技教學 韓網炸鍋了

南韓仁川機場的哺乳室意外成為話題焦點。有中國觀光客在社群平台分享，因機場便利商店未提供熱水，便前往哺乳室裝熱水泡泡麵，甚至將其稱為「機場吃泡麵的小技巧」，引發外界爭議。

根據「Yahoo!Japan ニュース」報導，不少中國網友在社群平台小紅書發文表示，若想在仁川機場吃泡麵，可以前往哺乳室使用熱水，還有人詳細介紹哺乳室的位置。甚至有觀光客分享，自己在哺乳室裝泡麵熱水時遭工作人員制止並請離，對方則解釋，原以為只是禁止在室內飲食，沒想到連裝熱水也不被允許。

事實上，仁川機場的哺乳室主要是提供孕婦及攜帶3歲以下嬰幼兒的旅客使用，現場也清楚標示禁止飲食與睡覺。不過，由於部分旅客將其當作泡麵區或休息空間，讓真正有需求的家長感到困擾。

有女性旅客在社群抱怨，自己進入哺乳室準備替孩子泡奶時，卻看見有人在泡泡麵；也有人表示，曾看到外國旅客直接在裡面睡覺，讓她去換尿布時相當尷尬。另有家長透露，短短20分鐘內，就有數名旅客進入裝泡麵熱水，最後甚至發現飲水機周圍殘留泡麵湯汁。

事件曝光後，也引發韓國網友熱議，不少人認為應加強管理，甚至建議限制只有攜帶嬰幼兒的旅客才能進入，或對違規行為祭出罰則，以維護哺乳室原本的使用目的與環境品質。

對此，部落客「Chuanbar 卷吧._.」曾分享，韓國機場之所以張貼「禁止吃泡麵」的告示，主要是因為機場經常接獲旅客投訴，認為泡麵味道過重，容易影響周遭乘客；此外，也擔心旅客端著熱泡麵行走時，可能不慎撞傷他人，造成燙傷意外。

另外，泡麵殘湯與廚餘處理也是一大問題，不少人會為了方便，直接把湯汁倒進飲水機瀝水盤，不僅增加清潔人員負擔，也影響機場環境衛生。他也提醒，旅客通過安檢後購買的冷飲可攜帶登機，但熱咖啡、熱茶等高溫飲品則禁止帶上飛機，以避免燙傷他人。

他建議，若真的非常想吃泡麵，可以等上飛機後再向空服員點餐，或前往有提供免費泡麵的機場貴賓室，坐下來好好吃完再登機，不僅較不會造成航廈人員困擾，也能避免意外發生，保障自己與他人的安全。