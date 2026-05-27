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高鐵誤點意外美景！列車卡田中央 乘客狂拍「沉浸式稻浪」：像搭觀光列車

聯合新聞網／ 綜合報導
台中外埔忘憂谷以黃金稻浪聞名，成為高鐵誤點時旅客意外享受的風景。 聯合報系資料照／記者黑中亮攝影
台中外埔忘憂谷以黃金稻浪聞名，成為高鐵誤點時旅客意外享受的風景。 聯合報系資料照／記者黑中亮攝影

台灣高鐵苗栗台中路段25日因號誌訊號異常，導致南北列車大延誤，不少旅客受困車廂、行程大亂。不過有乘客苦中作樂，拍下列車停靠稻田中央的療癒景象，大片綠色稻浪隨風搖曳的畫面曝光後，在Threads掀起熱議，不少網友直呼「根本免費景觀列車」。

一名網友在Threads分享，自己搭乘高鐵途中因誤點停在半路，意外發現窗外是一整片翠綠稻田，忍不住拍下畫面並笑稱：「今日有幸搭到免費的高鐵，閒到停下來拍稻浪⋯⋯」。

影片與照片曝光後，引發大批網友留言朝聖，直呼「超級療癒」、「風吹著稻田真的太美」、「好像動畫場景」、「看起來像皮克敏地圖還在載入中」。還有不少人指出，該地點疑似位於台中外埔附近，也有人認出遠方就是泰安車站。

有熟悉當地景點的網友表示，這片地區就是近年頗具人氣的「外埔忘憂谷」。每到稻作季節都能看見大片稻浪景觀，若遇到天氣晴朗、微風吹拂，更會形成季節限定的「黃金稻浪」療癒畫面，吸引許多攝影愛好者與單車族前往，被譽為「台中版金剛大道」。

事實上，「甲安埔」是台中海線地區的重要農業區，涵蓋大甲、大安與外埔三區，不僅以稻田景觀聞名，也是全台重要的芋頭產地。根據地方農業統計，三區芋頭種植面積合計超過840公頃，其中大甲約450公頃、大安約300公頃、外埔也有約90多公頃，共同構成台灣重要的芋頭生產基地。

雖然不少旅客因誤點感到無奈，甚至有人透露「對著閘門等了80分鐘」，但也有網友苦中作樂表示，「不小心搭成台鐵了」、「大家焦頭爛額時，還有人能享受當下，真的很棒」、「高鐵免費停靠景觀第一排」。

留言區的和諧氣氛更令人意外，有人笑說：「沒有謾罵只有讚嘆，我台灣人怎麼那麼有正能量？」也有人引用詩句「行到水窮處，坐看雲起時」，形容這場意外插曲。

不過，仍有部分民眾抱怨誤點影響行程，認為再美的風景仍比不上準時抵達重要，「害我卡在半路浪費時間」、「希望高鐵還是正常運行比較好」。

高鐵25日因號誌訊號異常導致大誤點，約有18萬人受到影響，高鐵公司統計，退票張數約有5500張。對於這起近年來最嚴重延誤事件，高鐵公司已組成調查小組，向所有旅客致歉，並研議線上退票機制，26日也在各站準備滿桌點心和礦泉水，「以微薄的心意，表達我們的感謝」。

高鐵 苗栗 台中

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