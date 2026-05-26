快訊

王瞳掰了15年東家自立門戶！ 民視開會一整天回應了

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

「永遠珍惜您我情誼」…尹衍樑辭世律師陳長文痛悼 最後簡訊令人鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

赴日打工崩潰！她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣旅客赴日旅遊熱度持續升溫，除了自由行之外，也有不少人選擇跟團出遊。圖／AI生成
台灣旅客赴日旅遊熱度持續升溫，除了自由行之外，也有不少人選擇跟團出遊。圖／AI生成

台灣旅客赴日旅遊熱度持續升溫，除了自由行之外，也有不少人選擇跟團出遊。不過一名在日本工作的台灣女網友近日分享，自己在服務現場經常遇到部分台灣旅客未依序排隊，直接擠到櫃檯前詢問價格，甚至在前一組客人尚未結帳完成時，就將商品放上櫃檯要求優先處理，讓她無奈直呼「拜託注意禮貌，快被搞瘋」，相關貼文曝光後也引發網友熱烈討論。

該名女網友在Threads發文指出，自己在日本工作期間，經常遇到部分台灣旅客行為不夠禮貌的情況，其中最常見的就是團客未依序排隊，直接走向櫃檯插隊

她進一步表示，有些旅客會在其他客人仍在結帳時突然插話詢問商品價格，也有人直接將欲購買的物品放上櫃檯，催促店員加快結帳流程，理由多為團體集合時間即將到達。對此，她無奈直言「來日本玩拜託注意禮貌，真的都是被台灣客人搞瘋」。

貼文一出，網友們紛紛留言回應，「台灣人在國外有禮貌的還是佔大多數, 只是跟團的人當中可怕的人佔比很大」、「只要是團客或是有長輩的、帶小孩的團體都偏這種類型，每次獨旅看到這些人，我都閃超遠」、「旅行團在機場大聲喧嘩真的有夠吵，地勤在叫人的廣播都聽不到」、「去哪邊都要有禮貌啦」。

有其他網友分享自身旅遊經驗，「上次在咖啡店，一群台灣人在坐位上大聲嚷嚷問要吃什麼，不然就是一直大聲討論」、「剛從日本旅遊回來，只要發現講話大聲都是韓國人或台灣人，沒有例外」、「每次獨旅日本，我都不會想講半句中文，一旦被台灣觀光客認出，就有機率被予取予求」。

跟團 獨旅 日本 出國旅遊 行為偏差 台灣人 台灣 失格旅客 紀念品

相關新聞

赴日打工崩潰！她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

一名在日本工作的台灣女網友表示，經常遭遇部分台灣旅客不禮貌行為，讓她感到無奈。該貼文在社交媒體上引發熱烈討論，網友們對團客行為表達不滿。

BTS演唱會門票太難搶？霞海城隍廟求票人潮曝光 網全笑翻

隨著BTS確定於高雄舉辦三場演唱會，台北霞海城隍廟出現大量信眾前來「求票」。照片曝光後引起網友熱議，大家希望能順利購得票券。

傳單別急著丟！建商1設計爆紅 網讚：廣告很成功

一名網友分享某建商的廣告傳單竟設計成可摺成垃圾盒，讓人忍不住讚嘆「廣告很成功」。網友熱議此巧思，表示此設計不僅有趣，還能增加曝光度。

超商擺超大桶牛頭牌沙茶醬？他忍不住吐槽 店員曝真相讓全網笑翻

一名網友發現超商櫃台擺放的5桶鐵罐意外像牛頭牌沙茶醬，詢問店員後才知實為烤玉米，引發網友熱烈討論。部分內行網友透露，桶內是15包烤玉米粒，還可當存錢筒使用，令人捧腹。

日本妹驚呼「台灣人身上香香的」！網友全震驚：要確定欸

一名日本女網友驚呼在台灣旅遊時發現許多台灣人身上散發著自然舒適的香氣，疑似與台灣特有的香水有關。台灣網友對此反應驚訝，有人猜測源於柔軟精或明星花露水，引發討論熱潮。

天氣熱果蠅變多！他自製簡易「香味陷阱」誘捕 實測大豐收

天氣變得越來越炎熱，如何消滅廚房出現的果蠅成為很多人苦惱的問題。一名網友發文，分享他自製的簡易捕蠅神器，僅需要寶特瓶、砂糖、白醋、洗衣精與水就能輕易製作，經過實測「真的有用」，且效果比黏蟲紙與電蚊拍還要好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。