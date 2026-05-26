赴日打工崩潰！她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

台灣旅客赴日旅遊熱度持續升溫，除了自由行之外，也有不少人選擇跟團出遊。不過一名在日本工作的台灣女網友近日分享，自己在服務現場經常遇到部分台灣旅客未依序排隊，直接擠到櫃檯前詢問價格，甚至在前一組客人尚未結帳完成時，就將商品放上櫃檯要求優先處理，讓她無奈直呼「拜託注意禮貌，快被搞瘋」，相關貼文曝光後也引發網友熱烈討論。

該名女網友在Threads發文指出，自己在日本工作期間，經常遇到部分台灣旅客行為不夠禮貌的情況，其中最常見的就是團客未依序排隊，直接走向櫃檯插隊。

她進一步表示，有些旅客會在其他客人仍在結帳時突然插話詢問商品價格，也有人直接將欲購買的物品放上櫃檯，催促店員加快結帳流程，理由多為團體集合時間即將到達。對此，她無奈直言「來日本玩拜託注意禮貌，真的都是被台灣客人搞瘋」。

貼文一出，網友們紛紛留言回應，「台灣人在國外有禮貌的還是佔大多數, 只是跟團的人當中可怕的人佔比很大」、「只要是團客或是有長輩的、帶小孩的團體都偏這種類型，每次獨旅看到這些人，我都閃超遠」、「旅行團在機場大聲喧嘩真的有夠吵，地勤在叫人的廣播都聽不到」、「去哪邊都要有禮貌啦」。

有其他網友分享自身旅遊經驗，「上次在咖啡店，一群台灣人在坐位上大聲嚷嚷問要吃什麼，不然就是一直大聲討論」、「剛從日本旅遊回來，只要發現講話大聲都是韓國人或台灣人，沒有例外」、「每次獨旅日本，我都不會想講半句中文，一旦被台灣觀光客認出，就有機率被予取予求」。