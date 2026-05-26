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BTS演唱會門票太難搶？霞海城隍廟求票人潮曝光 網全笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
國際天團BTS防彈少年團正式回歸，確定與Live Nation攜手打造2026世界巡迴「BTS WORLD TOUR ARIRANG IN KAOHSIUNG」，將於11月19、21、22日於高雄世運開唱。圖/路透社
國際天團BTS防彈少年團正式回歸，確定與Live Nation攜手打造2026世界巡迴「BTS WORLD TOUR ARIRANG IN KAOHSIUNG」，將於11月19、21、22日於高雄世運開唱。圖/路透社

台北霞海城隍廟一向被視為求姻緣的知名聖地，不過近日卻出現新用途，一名網友分享，霞海城隍廟竟出現不少前來「向月老求門票」的信眾，畫面曝光後立刻引發廣大網友討論。

這名網友在社群平台「Threads」貼出台北霞海城隍廟前的照片，稱現場「求票的人山人海」，除了準備金紙與供品，甚至還有不少人帶來演唱會座位圖與偶像小卡，為的就是能求得一張門票。

貼文一出後，不少網友都表示「難怪今天現場那麼多人，懂了懂了，希望大家都買到票」、「今天去龍山寺也是多到滿出來」、「今天十一點多已有BTS求票信女一位，下午應該更多了，月老好忙呀！」、「覺得月老可能忙翻了，一下說我有票，一下說我沒有票！嚇得我重複確認好幾次」、「真的好愛台灣人的精神，希望大家都可以買到心儀的票」、「昨天我就說，該不會連拜月老也要搶了吧」。

因國際天團BTS防彈少年團正式回歸，確定與Live Nation攜手打造2026世界巡迴「BTS WORLD TOUR ARIRANG IN KAOHSIUNG」，將於11月19、21、22日於高雄世運開唱，這才造成此類求票人潮。

這次BTS的巡演橫掃北美、歐洲、南美洲，各地場次接連完售，更創下「史上首組K-POP男團於高雄世運主場館，舉辦三場演唱會」歷史紀錄，勢必掀起全民追BTS現象級熱潮。若註冊Live Nation Taiwan會員，可於6月3日中午12點搶先購票，拓元售票則於6月4日中午12點，實名制全面開賣。

霞海城隍廟 演唱會 龍山寺 BTS

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