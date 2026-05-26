BTS演唱會門票太難搶？霞海城隍廟求票人潮曝光 網全笑翻

主打「米文化」的新手搖品牌撐不住了？知名手搖飲品牌「李有甜 Li You Tian」近日在臉書公告，因應品牌經營方向調整，將進行階段性營運規劃與整理，包括公館店、衡陽店與通化店都將暫停營業，原本的經營行銷團隊也已解散。消息曝光後，也讓不少曾喝過的粉絲感到相當不捨。

2026-05-24 14:13