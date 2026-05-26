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傳單別急著丟！建商1設計爆紅 網讚：廣告很成功

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期拿到某建商的廣告傳單，發現紙質偏厚，版面設計還特地標示出摺紙步驟，能直接折成一個小型垃圾盒。房市示意圖／記者朱曼寧攝影
一名網友分享，近期拿到某建商的廣告傳單，發現紙質偏厚，版面設計還特地標示出摺紙步驟，能直接折成一個小型垃圾盒。房市示意圖／記者朱曼寧攝影

你在路上收到廣告傳單，是否會隨手丟掉？一名網友分享，有建商發送的廣告單竟特別附上「垃圾盒摺法」，意外引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期拿到某建商的廣告傳單，發現紙質偏厚，版面設計還特地標示出摺紙步驟，能直接折成一個小型垃圾盒，讓他笑稱「建商很懂這張紙的下場」。

貼文一出後，不少網友都驚呼「折起來剛好是兩房一廳公設比30%的樣子」、「這個廣告很成功！不只折完會呈現中間的主視覺，拿到紙的人還會因為覺得有趣而PO上網，獲得免費曝光」、「這才叫設計，讓人留下記憶點，增加曝光度」、「看起來真的有特別為了紙盒設計版面」、「這個很有才餒」、「留友看成功廣告單設計」、「這個設計值得加薪！」。

此外，留言區也出現台中市議員江肇國回應「記得我第一次選舉的時候，我的文宣就是這麼印的！但後來看自己的臉上漸漸丟滿垃圾感覺還是有點奇怪」。

而生活中也處處隱藏著設計巧思，本站就曾報導，每天通勤都會「嗶」一下的悠遊卡藏著祕密設計。一名網友分享，初代悠遊卡的組合圖，畫面中普通卡、優待卡、學生／軍警卡、愛心卡與敬老卡等不同版本卡面，在排列後竟能拼成完整的悠遊卡企業識別標誌，讓原PO驚訝表示：「原來悠遊卡跟黑暗大法師一樣，我一直以為只是單純的藝術的色塊而已」。

貼文一出後，不少網友直呼，「現在回頭看真的超神」、「20年前就能做出這種概念太厲害了」、「悠遊卡二十幾年前剛出時 就是因為這個設計很想收集整套（那時候才國小）」、「我衷心的說這個設計師！超級強！」。

建商 廣告

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