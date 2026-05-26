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日本妹驚呼「台灣人身上香香的」！網友全震驚：要確定欸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本女網友表示，許多台灣人身上都有一種「很好聞的味道」，讓網友們相當驚訝。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
一名日本女網友表示，許多台灣人身上都有一種「很好聞的味道」，讓網友們相當驚訝。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

一名日本女網友好奇，為何許多台灣人身上都有一種「很好聞的味道」，而且不是一般濃烈香水味，反而偏自然、舒服，讓她相當好奇是不是台灣特有的香氛產品？貼文曝光後，讓大批台灣網友相當震驚。

這名日本女網友在社群平台「Threads」表示，近期在台灣旅遊，經常聞到不少人身上都有一種淡淡的舒服香氣，和一般香水的味道不太一樣，雖然曾上網搜尋相關資訊，但始終找不到答案，讓她忍不住好奇「是不是台灣才有的香水或香氛產品？」。

貼文一出後，不少台灣網友相當震驚，紛紛表示「我只知道夏天很熱很熱會有很多汗臭味……（已暈倒）」、「這篇文的台灣跟日本是不是寫反了？第一次看到誇『很多』台灣人香我好衝擊」、「嗑了什麼才會覺得台灣人香？」、「台灣人身上的味道很好聞？要確定欸」、「現在濾鏡還有支援氣味的部分了嗎」、「台灣人大部分是汗臭味吧，女生的話可能是頭髮的髮香」。

不過，也有網友猜測可能是熊寶貝或明星花露水，「該不會是熊寶貝吧」、「藍色的（熊寶貝）是大家最喜歡的」、「大概會是熊寶貝」、「洗衣服通常有放柔軟精的、衣服會香香的，是這個味道嗎？」、「該不會是明星花露水？」、「可能是：明星花露水、薄荷味、檀香、白花油、萬金油、綠油精、衣物香氛袋、熊寶貝衣物柔軟精的味道」。

對此，原PO也回應：「從大家提供的資訊來看，感覺柔軟精和明星花露水的可能性很高，我最近會去台灣，到時候會去看看！」

日本人眼中的台灣，到底是什麼模樣？本站曾報導，一名日本網友分享來台長住、出差後的真實觀察，列出「來台才發現的5件事」，包括台灣人更常戴口罩、西瓜汁特別甜、食物口味很對日本人胃口，甚至連台灣人的平均身高與蟑螂體型，都讓他印象深刻。其中，「台灣蟑螂又大又會飛」更掀起大批網友共鳴，意外成為討論焦點。

對此，不少台灣網友紛紛回應「台灣的蟑螂又黑又肥還會飛」、「而且會往最害怕的人身上飛」、「台灣人很羨慕日本沒有這麼大隻的蟑螂」。

除了蟑螂話題外，「西瓜汁太甜」也引來許多台灣網友解答，指出不少店家販售的現打西瓜汁其實會另外加糖，因此才會甜度特別高。許多人建議外國旅客點餐時可先告知「不要加糖」，才能喝到水果原本的天然甜味，「西瓜汁要加碎冰在盛夏喝，會很爽，但要注意性寒容易鬧肚痛，不能喝太快太急」、「我們的半糖是你們的全糖」、「我家人買回的西瓜自行打成果汁，沒加糖但喝起來真的很甜」。

台灣人 日本 香水

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