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超商擺超大桶牛頭牌沙茶醬？他忍不住吐槽 店員曝真相讓全網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在超商櫃台發現5大罐長得超像「牛頭牌沙茶醬」的鐵桶，讓他當場看傻，好奇到底有誰會特地到超商，買這麼大桶的沙茶醬？示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，近期在超商櫃台發現5大罐長得超像「牛頭牌沙茶醬」的鐵桶，讓他當場看傻，好奇到底有誰會特地到超商，買這麼大桶的沙茶醬？示意圖／聯合報系資料照片

一名網友分享，近期在超商櫃台發現5大罐長得超像「牛頭牌沙茶醬」的鐵桶，讓他當場看傻，好奇到底有誰會特地到超商，買這麼大桶的沙茶醬？沒想到店員聽完後，淡定回應1句話，意外掀起網友熱烈討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期到超商結帳時，看到櫃台上擺著5桶銀色鐵罐，外型神似牛頭牌沙茶醬，好奇問店員「誰會在超商買這麼大桶的沙茶醬？」，沒想到店員卻冷回「那不是沙茶醬，那是烤玉米」，讓他相當尷尬。

貼文一出後，不少網友都表示「剛在超商看到也傻眼，還以為現在連營業用沙茶醬都有賣」、「沒仔細看真的會認錯」、「我也看錯欸，真的跟沙茶醬的包裝超像，只有字不一樣」、「老實說，這包裝真的需要改進，誰會注意那烤玉米的字」、「對不起我大笑」、「看來店員是被誤會很多次，解釋到心很累了」。

此外，也有內行網友分享，鐵桶裡面並非整根烤玉米，而是有15包小包裝的烤玉米粒，吃起來很涮嘴，鐵桶上蓋還有投幣孔，吃完還能當作存錢筒使用。

而除了賣新興的零食，台灣的超商相當便利，也販售各種生活用品，本站曾報導，一名網友分享，日前到超商要購買郵票，沒想到店員一開始聽不懂郵票是什麼，即使解釋了還是不明白，讓他非常傻眼。

貼文一出，不少網友表示「郵票算生活常識了吧，我家族裡的幼兒園小朋友都知道郵票了」、「沒用過也有聽過吧？現在的年輕人怎麼常識越來越少」、「可以不知道自家工作超商有沒有賣郵票，但不知道郵票已經不是時代代溝了」、「有些店員沒遇過會不知道，且不是每家便利商店都有，我之前買也是跑了好幾家」、「很多超商沒有賣了，之前問過幾家都沒賣，有店員說以前有，太少人買就沒賣了」。

還有網友回應「現在很少人會跑到超商買郵票，新手甚至不知道超商有賣郵票」、「711可以買郵票嗎？我還是都去郵局買欸」、「原來現在超商還有賣郵票嗎？我很久之前去買店員說不賣了，還是那個店員在騙我？」、「超商有賣郵票？那有幫忙收寄嗎？」、「我完全不知道7-11或其他超商有賣郵票，通常都是直接去郵局買，貼完直接寄，我只知道有寄包裹」。

超商 玉米

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