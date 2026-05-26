天氣熱果蠅變多！他自製簡易「香味陷阱」誘捕 實測大豐收

天氣變得越來越炎熱，如何消滅廚房出現的果蠅成為很多人苦惱的問題。一名網友發文，分享他自製的簡易捕蠅神器，僅需要寶特瓶、砂糖、白醋、洗衣精與水就能輕易製作，經過實測「真的有用」，且效果比黏蟲紙與電蚊拍還要好。

一名網友在Threads發文，表示他在網路上看到有人自製捕果蠅的陷阱，剛好近期家中廚房有非常多果蠅在飛舞，於是決定親自實測效果。製作的材料非常簡單，只需要在切開的寶特瓶中加入白砂糖、白醋、洗衣精和水就好，比例是糖3、其他1，洗衣精多一點點也沒關係，如此一來便大功告成了。

原PO表示，實測之後果然抓到了密密麻麻的果蠅，之前用過黏蟲紙、電蚊拍都沒什麼作用，一氣之下使用此種方法捕捉果蠅，「沒想到真的有用」，家人也發現家中的果蠅變少了。有網友附議「黏蟲紙真的沒用」，前兩年他將黏蟲紙放在廚房，結果連一隻果蠅也沒抓到，只有黏到滿滿的小黑蛾。

此文一出，有網友詢問是否能用糯米醋與紅砂糖代替，另一位內行網友則分析，此陷阱的殺傷效果在於洗衣精或洗髮精，糖與醋的作用是模擬蔬果發酵的氣味，來吸引果蠅上鉤，調製的配方並沒有固定公式，只要能達成殺傷與誘捕的效果，加什麼其實都可以。

還有網友好奇用洗碗精代替洗衣精的效果，原PO指出，用洗碗精誘捕的效果並沒有那麼好，用洗衣精相對能夠抓到更多果蠅，他個人猜測可能是因為洗衣精氣味比較香的緣故。此外，有網友家裡有養貓，擔心寵物誤食捕蠅陷阱中毒。對此，原PO建議把陷阱放在不起眼的地方，例如廚房角落，便能減少寵物誤食的機率。

除了自製陷阱捕捉果蠅之外，日前就有女網友分享另一奇招，她透露媽媽將香蕉的蒂頭包起來，並在上方放上一整顆蒜頭，結果周圍再也沒看到果蠅，除蟲效果相當明顯。有內行人解釋，蒜頭裡的「大蒜素」因氣味強烈，對果蠅、蚊子有暫時驅避效果，不過大蒜素很容易氧化，切開或剝皮後大概只能撐半天到一天，之後效果就會大幅下降。