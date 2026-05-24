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知名手搖飲「李有甜」宣布多店熄燈 粉絲不捨：等你們準備好

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲示意圖，非本文店家。圖／AI生成
手搖飲示意圖，非本文店家。圖／AI生成

主打「米文化」的新手搖品牌撐不住了？知名手搖飲品牌「李有甜 Li You Tian」近日在臉書公告，因應品牌經營方向調整，將進行階段性營運規劃與整理，包括公館店、衡陽店與通化店都將暫停營業，原本的經營行銷團隊也已解散。消息曝光後，也讓不少曾喝過的粉絲感到相當不捨。

「李有甜」過去主打以米釀文化為核心，強調透過控溫發酵與自然回甘，打造不同於一般手搖飲的飲品體驗。品牌也曾宣傳「不加糖卻能自然回甘」，並結合養生、養宮等概念，主打功能型飲品市場，在手搖飲競爭激烈的市場中走出相對特殊的定位。

官方公告中提到，目前品牌將進入整理階段，也提醒仍持有優惠券的消費者，記得盡快至門市使用。此外，官方也強調，目前原行銷團隊已經解散，若非經公司負責人書面授權，皆不代表品牌立場。最後也向一路支持品牌的消費者致謝，表示很感謝大家曾把「李有甜」放進日常生活中。

貼文曝光後，不少粉絲也紛紛留言表示不捨，「平常都把你們家當健康飲品在喝」、「米釀飲真的很讚，希望未來還有機會再喝到」、「謝謝李有甜，祝福未來順利」。也有人表示，會等待品牌重新整理後，以新的樣貌再次回歸。

「李有甜」過去也曾在Dcard被網友分享，品牌主打48小時新鮮發酵米釀，還能先試喝再選口味，對第一次接觸米釀飲品的人相當友善。其中招牌鮮果釀、蘋果紅棗釀加湯圓，以及帶有淡淡花香的玫瑰晶釀，都曾被點名是人氣品項。

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