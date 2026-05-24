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別再凌晨趕飛機！旅遊粉專曝南韓仁川機場「免費休息區」：很多人不知道

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別再凌晨趕飛機！旅遊粉專曝南韓仁川機場「免費休息區」：很多人不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，仁川機場在出境後的禁區內，其實設有免費休息區，部分區域甚至有躺椅能讓旅客短暫休息。 示意圖／ingimage
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，仁川機場在出境後的禁區內，其實設有免費休息區，部分區域甚至有躺椅能讓旅客短暫休息。 示意圖／ingimage

別再凌晨4點拖著行李衝仁川機場！旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日在臉書分享，其實搭乘仁川機場早上班機，除了半夜從首爾市區趕車，或多花一晚住宿費住機場飯店之外，還有第三種方式。不少人不知道仁川機場在出境後的禁區內，其實設有免費休息區，像是NAP Zone、Relax Zone與Public Lounge等空間，部分區域甚至有躺椅能讓旅客短暫休息。粉專也直言，對搭過仁川清晨班機的人來說，凌晨拖著行李站在街頭等車，「真的會開始懷疑人生」。

粉專表示，這種方式最適合沒有托運行李、且已完成線上報到的旅客。如果已經拿到手機電子登機證，理論上就能提前在前一晚進入禁區，直接在機場休息區等待隔天航班，這樣一來，就不用凌晨四點從首爾市區一路趕往機場，也能省下一晚住宿費。尤其暑假、寒假等旅遊旺季，不少人為了搶便宜機票，常會訂到清晨七點左右的班機，這時候如何減少移動壓力，也成為不少旅客最頭痛的問題。

粉專特別提醒，這招並非所有人都適用，其中最大關鍵就是「是否需要托運行李」。由於多數航空公司櫃台通常會在起飛前約2.5到3小時才開放報到與托運，因此即使提前抵達機場，也未必能立刻完成相關流程。雖然部分航空公司在仁川機場航班密集，看起來像是櫃台全天都有開放，但不代表地勤一定願意讓旅客提前這麼久辦理托運，因此若有大型行李、特殊行李需求，還是得留意航空公司規定。

此外，粉專也提到，若旅客需要辦理退稅、人工文件確認，或航空公司本身不支援電子登機證，同樣不建議硬嘗試這種方式。畢竟機場禁區休息區並非真正的飯店，燈光不會全暗，也會持續有人來往走動，整體休息品質還是與住宿有落差。不過對只想省住宿費，或不想凌晨拖著行李奔波的人來說，依然是一種相對輕鬆的備案。

因此，這種「前一晚先進禁區休息」的方式，比較適合已完成線上報到、沒有托運需求，且熟悉機場流程的旅客；若仍需人工櫃檯協助、特殊行李處理或退稅流程，還是建議保守安排，避免因流程卡關反而增加趕機壓力。畢竟再便宜的早班機，如果凌晨四點還在首爾街頭拖行李，確實很容易讓人開始後悔當初為何訂這班。

韓國 機場 南韓 首爾

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