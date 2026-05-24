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台灣人咖啡廳離席5分鐘「LV皮夾、手機放桌上」 義大利男看傻：在歐洲15秒就沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣人到餐廳時，會將個人物品先放在桌上後暫時離席，但這個舉動卻讓外國人感到不可思議。示意圖／AI生成
不少台灣人到餐廳時，會將個人物品先放在桌上後暫時離席，但這個舉動卻讓外國人感到不可思議。示意圖／AI生成

台灣的治安經常讓外國旅客留下深刻印象，近日一名義大利籍外國男子在Threads分享，他在台灣咖啡店目睹一幕畫面，讓他相當震驚，直呼若發生在歐洲國家，恐怕完全是另一種結局。

原PO昨（23）日在Threads發文表示，住在亞洲，尤其是台灣，讓他感受到相當驚人的安全感。當時坐在他隔壁桌的女子去上廁所，竟直接把手機、完全敞開的包包留在座位上，裡面還放著LV皮夾，離開時間約5分鐘，但周遭似乎沒有人覺得奇怪。原PO直言，若是在歐洲任何國家，桌上物品恐怕「15秒內就不見了」。

貼文曝光後，引起許多網友討論。不少人認為，台灣人把物品放在桌上後暫時離席，旁邊的人其實會默默幫忙留意，「其他台灣人會這樣幫忙顧，別擔心」、「之前在捷運站有一個女生在充電站充電，她叫我幫她顧手機，她要去拉屎，我還真的幫她顧了，她拉完一直跟我說謝謝」。

也有網友分享類似經驗，「有一次在候機室，我躺在躺椅上，旁邊的男生突然什麼話都沒說，就去上廁所了，他把他的手機、護照、機票全部都留在位子上，害我比他更緊張，我一直默默顧到他回來」、「我上次接待的西班牙朋友，他們忘了護照、錢包，只拿起望遠鏡去找鳥，然後就開車去台北旅館睡覺，隔天早上才想到掉了錢包、護照，結果東西在機場放了9個小時，沒有人動」。

不過也有網友提醒，雖然原PO是有感於台灣治安相較歐美好很多，但反過來看，台灣人普遍太過安逸，缺乏警覺性，連基本的防護行為都不做，「等到出事才求爺爺告奶奶，過於鬆散其實也是很大問題」。

此外，也有人笑說，台灣人或許不太會偷貴重物品，但像是掛在機車上的便當、飲料、雨傘、安全帽等，反而更容易被「順手牽羊」。

歐洲 義大利 咖啡

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