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韓妞玩水不穿比基尼？ 韓籍網紅親曝心聲：怕被說身材不好

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國社會中嚴重的身材焦慮與在意他人眼光，是讓韓妞放棄穿比基尼的主要原因。示意圖／ingimage
韓國社會中嚴重的身材焦慮與在意他人眼光，是讓韓妞放棄穿比基尼的主要原因。示意圖／ingimage

炎炎夏日，許多人出國旅遊都會安排到水上樂園或飯店泳池消暑。不過，近日有台灣網友到韓國玩水時，意外發現當地無論男女都習慣穿著長袖的「水母衣」將全身包緊緊，幾乎看不到有人單穿泳褲或比基尼，讓他大失所望。

一名網友在Threads上發文分享，自己去韓國旅遊體驗當地水上設施時，觀察到一個驚人的現象：「原來韓國泳池，只有台灣人沒穿上衣。」原PO表示，不論是在大型水上樂園還是飯店的附設泳池，韓國男生、女生幾乎都穿著長袖水母衣下水，鮮少有人會大方展露身材，讓他忍不住大嘆：「這不是我要的！」

貼文一出，立刻掀起大批網友共鳴，紛紛留言附和，「之前去釜山跟首爾真的都這樣」、「海水浴場也是包緊緊」、「大街上都是黑色大衣，連下水也要包」。

針對韓國人特別保守的玩水穿搭，不少熟悉當地文化的網友與過來人，點出了背後的3大關鍵原因：

1.防曬觀念強： 韓國人普遍崇尚白皙肌膚，非常害怕曬黑與皮膚老化。因此，不分男女老少，都會選擇物理防曬效果最全面的水母衣。

2.視場合決定穿著： 有網友轉述韓國友人的說法，在有孩童出沒的海水浴場或大眾玩水設施，穿著比基尼容易引來異樣眼光，甚至被質疑「穿這樣來是想幹嘛？」但在大眾澡堂（汗蒸幕）或是飛到長灘島、峇里島等海外度假勝地時，他們就會毫不猶豫地脫掉水母衣，展現好身材。

3.嚴重的外貌焦慮： 韓國社會對身材與外貌的要求極高。若沒有練出完美的肌肉線條或毫無贅肉的身型，裸露肌膚很容易遭到旁人品頭論足。

在台灣生活的韓籍網紅Judy，過去也曾在YouTube頻道中探討過這個現象。她坦言，韓國女生去海邊之所以多數選擇深色長袖水母衣，除了防曬之外，最大的考量其實是「害怕別人的眼光」。

Judy指出，韓國社會的容貌與身材焦慮較為嚴重，一旦穿上布料較少的比基尼，就得承受可能被批評「身材不好」、「有贅肉還敢露」的心理壓力。因此，穿上具備修飾身形效果的水母衣，反而能讓人玩得更自在、更有安全感。

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