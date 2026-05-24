網瘋傳「奶粉加冰水、冰塊」消暑神招 內行急勸1步驟不能省

炎炎夏日，許多人習慣來杯冰涼的飲品消暑。對於不少台灣人從小喝到大的「奶粉」，傳統印象中總是要用熱水沖泡才不會結塊，但近日有網友分享，原來用「冰水」也能直接把奶粉泡開，且口感更加冰涼順口。貼文一出讓不少網友驚呼長知識了，但也有內行人急勸，沖泡時仍有一道「關鍵步驟」不可省略，以免將細菌喝下肚。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，自己喝了十幾年的克寧奶粉，直到最近聽朋友提起，才發現這款奶粉竟然可以用冰水沖泡。原PO實測將兩匙奶粉加入冰水，再把冰塊加滿，放進高蛋白搖搖杯裡「隨便搖一搖也不會結塊」。他驚喜表示，冰鎮過後的牛奶更好喝，在近日炎熱的氣候下，很容易不小心就「乾完一整杯」。

這項「隱藏版喝法」曝光後，瞬間勾起無數網友的童年回憶，紛紛留言朝聖，「小時候起床媽媽都會泡超熱，我都趁她不注意倒掉…當年知道的話就會乖乖喝了」、「小時候（幼稚園）就自己泡加冰塊，沒喝過熱的」、「第一次知道！真謝謝你」、「熱水泡反而會結塊」。

除了單純用水沖泡，許多內行網友也大方分享奶粉的多元隱藏用途，「拿來打木瓜牛奶完全喝不出來是奶粉打的，超強！」、「煮玉米濃湯也很好用」、「加黑糖珍珠就變珍奶了」。

此外，還有一票「乾吃派」粉絲現身說法，「奶粉不是直接偷吃嗎」、「這個粉直接吃就很好吃」；更有老饕分享神級點心作法，將厚片吐司抹上一層奶油，烤至融化後撒上厚厚的奶粉，再烤至完美金黃色，就會變成香氣四溢的「自製奶酥醬」。

儘管冰水泡奶粉方便又消暑，但熱心網友指出，無論是什麼牌子的即溶奶粉，在製造過程中仍難免有殘留細菌的風險，「要70度才能殺死沙門氏菌，可以70度溫水泡開之後再加冰塊」、「有一說是奶粉可能會有菌，所以最好泡溫熱的殺菌」。建議腸胃較敏感的民眾或沖泡給幼童飲用時，仍應先以高溫熱水殺菌後再加入冰塊降溫，以確保飲食安全。