韓妹用e-Gate入境台灣 護照少1物讓她好失落：少了意義感

以往出入境時都會在護照蓋上出境章、入境章，有人會當作一種紀念，記錄自己的每一趟旅程，而隨著科技日新月異，現在機場還會採用e-Gate（自動查驗通關系統），節省旅客的通關時間。有一名韓國妹子日前使用e-Gate入境台灣，發現沒有蓋入境章，讓她感覺有點小失落，貼文一出也引來不少人的共鳴。

這名IG有1.5萬粉絲的韓國妹子在Threads發文表示，自己因為很喜歡台灣，乾脆定居下來。日前她搭機入境時，首次使用e-Gate通關，雖然又快又方便，但也因為使用自動查驗通關系統，護照上就沒有蓋入境章，讓她覺得很可惜，「也有跟我一樣會對蓋章有意義感的朋友嗎？」

貼文一出，不少和原PO有同樣想法的人也堅持蓋章，「我出國還是會走蓋章，一個紀錄」、「我也是很愛蓋章，但新加坡、馬來西亞、泰國陸續實施自動通關，申根國EE實行後，越來越少章了」、「蓋章控+1！每次都捨不得用e-Gate」、「我也覺得少了什麼，護照翻開，空空的」、「堅持走人工通道，看著護照章越來越多，很滿足啊」。

但也有網友透露常常蓋章，護照很快就滿了，還不如走自動通關省事，「我以前也會覺得可惜，但當護照快蓋滿的時候，就覺得走e-Gate最棒」、「一開始也喜歡蓋章留念，但當發現這樣蓋下去，護照頁數最後會不夠用，還得去加頁，不然就得換新護照，之後都儘量走自動道省著用」。有過來人表示，如果使用自動通關後仍然想要蓋章，可以到移民官值班台要求補蓋章。

移民署官方臉書表示，只要年滿10歲且身高120公分以上，不論是持晶片護照的國人，或具有居留證的外來人口，都可直接在e-Gate閘道內註冊使用，最快10秒即可完成。

另外，自114年10月1日起，台灣已推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），來台觀光或探親的外籍旅客，於抵達前3天內，可至移民署TWAC官方網站（https://twac.immigration.gov.tw）完成申請，資料填寫完成後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存的電子信箱，入境通關時，無需向查驗人員出示申報憑證，查驗人員讀取護照後，系統會自動帶出填寫資料，便捷又省時。