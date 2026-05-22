快訊

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

粉絲注意！SEVENTEEN東京巨蛋見面會爆麻疹 官網緊急發公告

聽新聞
0:00 / 0:00

到超商買郵票店員卻滿臉問號 他傻眼：這也要解釋？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友日前到超商要買郵票，沒想到店員完全不知道那是什麼東西，讓他非常傻眼。 示意圖／ingimage
有網友日前到超商要買郵票，沒想到店員完全不知道那是什麼東西，讓他非常傻眼。 示意圖／ingimage

科技越來越進步，不論人與人的距離多遠，只要一支手機、一部電腦就可以隨時聯繫，也因此越來越少人會動手寫信，更不用說需要買郵票來寄信。有一名網友透露日前到超商要買郵票，沒想到店員一開始聽不懂郵票是什麼，即使解釋了還是不明白，讓他非常傻眼。

原PO在Threads發文表示，前幾天到超商要買8元的郵票，但店員聽了卻滿臉問號，還反問「什麼是郵票？」他只好耐心地解釋是要寄信用的，但對方還是聽不懂，直到另一位店員出面表示有賣郵票，這才化解尷尬，但也讓原PO非常無奈，直呼「連郵票也要解釋了嗎？」

貼文一出引起不少討論，「郵票算生活常識了吧，我家族裡的幼兒園小朋友都知道郵票了」、「沒用過也有聽過吧？現在的年輕人怎麼常識越來越少」、「可以不知道自家工作超商有沒有賣郵票，但不知道郵票已經不是時代代溝了」、「有些店員沒遇過會不知道，且不是每家便利商店都有，我之前買也是跑了好幾家」、「很多超商沒有賣了，之前問過幾家都沒賣，有店員說以前有，太少人買就沒賣了」。

還有人表示不知道超商有賣郵票，或者以為早就沒有販售了，「現在很少人會跑到超商買郵票，新手甚至不知道超商有賣郵票」、「711可以買郵票嗎？我還是都去郵局買欸」、「原來現在超商還有賣郵票嗎？我很久之前去買店員說不賣了，還是那個店員在騙我？」、「超商有賣郵票？那有幫忙收寄嗎？」、「我完全不知道7-11或其他超商有賣郵票，通常都是直接去郵局買，貼完直接寄，我只知道有寄包裹」。

專門整理「通路X菜單X比價」資訊的網站「BALIMAN情報局」就表示，台灣四大超商都有賣紙本郵票，全家更獨家提供電子郵票。超商販售的郵票分為5 元、10 元、15 元、20 元這幾種面額，5元用來寄明信片剛好，10元搭配湊平信郵資（寄平信貼 5+3 或 10 元以內組合），15元寄限時信，20 元搭配湊掛號、較重信件（寄掛號可貼20+5+3，湊成28 元）。

郵票 科技 手機 超商

延伸閱讀

超商繳費為何不主動蓋章？店員親揭公司規定：曾被客人陰過

身上只剩40元！他搭小黃不收Apple Pay 司機1招解圍網喊：太有人情味

好市多洋芋片整片發綠！她吃大半包嚇壞 過來人勸退貨：拿到一大箱

「微軟客服」要求付錢！日翁衝超商被店員攔下：對方外國腔我就信了

相關新聞

韓妹用e-Gate入境台灣 護照少1物讓她好失落：少了意義感

以往出入境時都會在護照蓋上出境章、入境章，有人會當作一種紀念，記錄自己的每一趟旅程，而隨著科技日新月異，現在機場還會採用e-Gate（自動查驗通關系統），節省旅客的通關時間。有一名韓國妹子日前使用e-Gate入境台灣，發現沒有蓋入境章，讓她感覺有點小失落，貼文一出也引來不少人的共鳴。

到超商買郵票店員卻滿臉問號 他傻眼：這也要解釋？

科技越來越進步，不論人與人的距離多遠，只要一支手機、一部電腦就可以隨時聯繫，也因此越來越少人會動手寫信，更不用說需要買郵票來寄信。有一名網友透露日前到超商要買郵票，沒想到店員一開始聽不懂郵票是什麼，即使解釋了還是不明白，讓他非常傻眼。

比鹽水更有用？她曝加1物讓蛤蜊吐沙吐到爆 網笑翻：變烙賽

想要讓蛤蜊吐沙，多數人第一個想到的方法就是加鹽巴，不過網路上有人不加鹽巴反而加芥末，結果讓蛤蜊直接吐爆，貼文引起不少討論，但多數實測過的人都直呼沒有效，還不如溫水來得有用。

她將1甜品加入泡麵中驚呼「有奶香味」 一票人搖頭：想法太邪門

泡麵是不少人省錢、快速填飽肚子的最佳選擇，但是時序進入夏天，吃熱騰騰的泡麵反而「熱上加熱」。有一名女網友分享自己的創意料理，將香草冰淇淋加入泡麵中，結果讓她驚呼有「奶香味」，另類的搭配也讓不少人看傻了眼。

2人用餐硬訂3人位！他轟自以為聰明「沒水準」 網不挺：菜都快放不下

從事服務業人員，都有遇過「奧客」的經驗，有網友就批評，客人明明只有2人用餐，卻故意訂3人的位置，到現場才說朋友不來，這種行為令店家超傻眼。沒想到文章曝光，網友卻逆風抱怨...

通勤尖峰悠閒拎早餐…台灣人超從容 日人震撼：時間管理大師

日本網友ねこきん（@nekokin123）21日在社群平台X分享來台後的心得，並在發文中指出台灣人「完全不會急躁」的生活態度令他大受衝擊，該則貼文已有126.1萬次的瀏覽，並引起台日網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。