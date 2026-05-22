到超商買郵票店員卻滿臉問號 他傻眼：這也要解釋？

科技越來越進步，不論人與人的距離多遠，只要一支手機、一部電腦就可以隨時聯繫，也因此越來越少人會動手寫信，更不用說需要買郵票來寄信。有一名網友透露日前到超商要買郵票，沒想到店員一開始聽不懂郵票是什麼，即使解釋了還是不明白，讓他非常傻眼。

原PO在Threads發文表示，前幾天到超商要買8元的郵票，但店員聽了卻滿臉問號，還反問「什麼是郵票？」他只好耐心地解釋是要寄信用的，但對方還是聽不懂，直到另一位店員出面表示有賣郵票，這才化解尷尬，但也讓原PO非常無奈，直呼「連郵票也要解釋了嗎？」

貼文一出引起不少討論，「郵票算生活常識了吧，我家族裡的幼兒園小朋友都知道郵票了」、「沒用過也有聽過吧？現在的年輕人怎麼常識越來越少」、「可以不知道自家工作超商有沒有賣郵票，但不知道郵票已經不是時代代溝了」、「有些店員沒遇過會不知道，且不是每家便利商店都有，我之前買也是跑了好幾家」、「很多超商沒有賣了，之前問過幾家都沒賣，有店員說以前有，太少人買就沒賣了」。

還有人表示不知道超商有賣郵票，或者以為早就沒有販售了，「現在很少人會跑到超商買郵票，新手甚至不知道超商有賣郵票」、「711可以買郵票嗎？我還是都去郵局買欸」、「原來現在超商還有賣郵票嗎？我很久之前去買店員說不賣了，還是那個店員在騙我？」、「超商有賣郵票？那有幫忙收寄嗎？」、「我完全不知道7-11或其他超商有賣郵票，通常都是直接去郵局買，貼完直接寄，我只知道有寄包裹」。

專門整理「通路X菜單X比價」資訊的網站「BALIMAN情報局」就表示，台灣四大超商都有賣紙本郵票，全家更獨家提供電子郵票。超商販售的郵票分為5 元、10 元、15 元、20 元這幾種面額，5元用來寄明信片剛好，10元搭配湊平信郵資（寄平信貼 5+3 或 10 元以內組合），15元寄限時信，20 元搭配湊掛號、較重信件（寄掛號可貼20+5+3，湊成28 元）。