快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

聽新聞
0:00 / 0:00

比鹽水更有用？她曝加1物讓蛤蜊吐沙吐到爆 網笑翻：變烙賽

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友利用芥末讓蛤蜊吐沙，另類方法引起不少討論。 示意圖／ingimage
有網友利用芥末讓蛤蜊吐沙，另類方法引起不少討論。 示意圖／ingimage

想要讓蛤蜊吐沙，多數人第一個想到的方法就是加鹽巴，不過網路上有人不加鹽巴反而加芥末，結果讓蛤蜊直接吐爆，貼文引起不少討論，但多數實測過的人都直呼沒有效，還不如溫水來得有用。

這名女網友在Threads分享蛤蜊吐沙的影片，只見她擠了一小條芥末放入水中，沒多久裡頭的蛤蜊和螺類開始躁動，接著不斷地吐沙，讓她大讚效果非常強，「別再只用鹽巴吐沙了，加芥末髒東西直接吐爆」。

貼文引起熱議，「說吐沙是好聽，但妳加了芥末，所以是烙賽無誤」、「這樣它們會不會被嗆死」、「它們應該是咳嗽」、「只能說…至少死亡不是最痛苦的」、「只有我聽到：『呸～呸～呸』的聲音嗎？」、「那不是在吐沙...是在醃製了吧？」

不少測試過的網友直呼沒用，「實測過效果很差」、「我上次試過了，然後它們就有一點死了，完全沒吐沙」、「我們加芥末都沒用耶，鹽水+刀子超有用」、「鹽比妳有效，更便宜」；還有內行人透露更有效的方法，「滴幾滴食用油就好了」、「其實用溫水五分鐘就搞定了」。

無毒教母譚敦慈曾在電視節目中分享，將蛤蜊浸泡在約50度的溫水中，有助於加快吐沙速度。她說吐沙時「擺放方式」相當關鍵。若將蛤蜊層層堆疊，下層容易把上層吐出的沙再吸回去，等於白忙一場。建議將蛤蜊平鋪在容器或架子上，讓吐出的沙自然沉到下方，才能真正清除雜質。

譚敦慈還指出，蛤蜊吐沙時最好每2小時更換一次水，因為有研究顯示，這樣的方式可去除約9成的塑膠微粒。

蛤蜊

延伸閱讀

她將1甜品加入泡麵中驚呼「有奶香味」 一票人搖頭：想法太邪門

煮泡麵加1物超怪？他被朋友喊「邪教」 意外釣出一票網友共鳴

50嵐「隱藏版喝法」曝光！奶茶控一喝秒圈粉 店員揭免費點法

高樓也逃不過！她回購「1防蚊神器」見效 一票人喊：真的好用

相關新聞

比鹽水更有用？她曝加1物讓蛤蜊吐沙吐到爆 網笑翻：變烙賽

想要讓蛤蜊吐沙，多數人第一個想到的方法就是加鹽巴，不過網路上有人不加鹽巴反而加芥末，結果讓蛤蜊直接吐爆，貼文引起不少討論，但多數實測過的人都直呼沒有效，還不如溫水來得有用。

她將1甜品加入泡麵中驚呼「有奶香味」 一票人搖頭：想法太邪門

泡麵是不少人省錢、快速填飽肚子的最佳選擇，但是時序進入夏天，吃熱騰騰的泡麵反而「熱上加熱」。有一名女網友分享自己的創意料理，將香草冰淇淋加入泡麵中，結果讓她驚呼有「奶香味」，另類的搭配也讓不少人看傻了眼。

2人用餐硬訂3人位！他轟自以為聰明「沒水準」 網不挺：菜都快放不下

從事服務業人員，都有遇過「奧客」的經驗，有網友就批評，客人明明只有2人用餐，卻故意訂3人的位置，到現場才說朋友不來，這種行為令店家超傻眼。沒想到文章曝光，網友卻逆風抱怨...

通勤尖峰悠閒拎早餐…台灣人超從容 日人震撼：時間管理大師

日本網友ねこきん（@nekokin123）21日在社群平台X分享來台後的心得，並在發文中指出台灣人「完全不會急躁」的生活態度令他大受衝擊，該則貼文已有126.1萬次的瀏覽，並引起台日網友熱議。

浴室開暖風機1模式很耗電 網實測推「冷風＋刮水」除濕快又省電

浴室是家中最潮濕的地方，如果沒有對外窗，就容易滋生黴菌。有一名網友表示，家中主臥室的浴室廁所沒有對外窗，為了維持內部的乾燥，他買了一台暖風機來加速除濕，但效果不大還很耗電，讓他相當傷腦筋。不少內行人建議最好開「涼風」乾燥，才能讓浴室乾得快又省電。

鄰近捷運、商圈也沒救！新北23年商場櫃位撤光如「鬼城」 在地人曝致命傷

位在新北捷運環狀線中和站旁，已有23年歷史的「南山威力購物廣場」，近日被網友發現館內人潮冷清，許多櫃位早已撤出，連1樓便利商店也熄燈，直呼「快變成鬼城了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。