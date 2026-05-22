2人用餐硬訂3人位！他轟自以為聰明「沒水準」 網不挺：菜都快放不下

從事服務業人員，都有遇過「奧客」的經驗，有網友就批評，客人明明只有2人用餐，卻故意訂3人的位置，到現場才說朋友不來，這種行為令店家超傻眼。沒想到文章曝光，網友卻逆風抱怨，「一堆盤子放在桌面上根本連菜都快放不下，服務生過來要再放菜，還無處可放」。

該名網友在Threads分享「餐飲業鬼故事」， 他不滿客人明明只有2位用餐，卻故意先訂3人的位置，等人到現場再表示「朋友不來了」，這種自以為聰明的行為，其實讓店家超傻眼，他直呼「真的非常沒水準！」。

文章曝光，卻遭大批網友逆風回應，「有的餐廳的兩人座根本是單人桌搭兩張椅子，這叫哪門子的兩人座啊？」、「餐廳自己空間不夠給那種小不拉幾的桌子就不用檢討嗎」、「不能怪客人沒水準，是餐廳兩個人的位置真的太小，所以客人才會這樣做」、「餐廳位置給超小不知道算不算一種鬼故事？」。

預訂跟實際到場人數不同，過去也有民宿業者遇過類似情況，客人訂3人房結果卻來了9人，業者拒絕他們入住，結果這群人竟在民宿門口留下垃圾、髒尿布便揚長而去，事後還揪親友到Google惡意刷負評，讓業者直呼「農曆七月還沒到，怎麼妖魔鬼怪都出來了」。