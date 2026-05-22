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她將1甜品加入泡麵中驚呼「有奶香味」 一票人搖頭：想法太邪門

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人吃泡麵都會加入自己喜歡的配料，但也有人會發揮創意加入讓人意想不到的食材。 示意圖／ingimage
不少人吃泡麵都會加入自己喜歡的配料，但也有人會發揮創意加入讓人意想不到的食材。 示意圖／ingimage

泡麵是不少人省錢、快速填飽肚子的最佳選擇，但是時序進入夏天，吃熱騰騰的泡麵反而「熱上加熱」。有一名女網友分享自己的創意料理，將香草冰淇淋加入泡麵中，結果讓她驚呼有「奶香味」，另類的搭配也讓不少人看傻了眼。

這名女網友在臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文表示，最近天氣熱到讓她中午不想出門覓食，只好在家煮泡麵吃。她想到既然市面上有涼麵，那自己也可以來嘗試「涼湯麵」，於是便將一球香草冰淇淋丟入煮好的泡麵中，沒想到湯頭喝起來鹹甜鹹甜的，還帶有奶香味，顛覆了自己的想像。原PO好奇問大家，「有人試過這種奇葩吃法嗎？還是我太瘋？」

貼文一出引起熱議，不少人看了都搖頭不敢苟同，「這我真的不敢試，太前衛了」、「口味可以偏門，但是不能邪門」、「口味感覺很兩極…哈哈哈」、「涼了，都不好吃，油很膩」、「泡麵公社需要妳這種實驗派」、「這什麼邪門冷卻法」、「這會跑廁所吧」、「帶著妳的香草涼湯麵離開地球」。

不過也有老饕分享自己另類吃法，「也可以加紅豆湯，更香」、「加優格的也不錯」、「以前就試過了，麻辣鍋加香草冰淇淋，再加一些牛奶，最後再加王子麵跟雞絲麵」、「滷肉飯加挫冰，涼麵加挫冰都好吃」、「有加過布丁跟沙琪瑪」。

之前也有網友分享類似的創意，他煮泡麵的同時，會丟入冰塊和冰球來降溫，貼文同樣引起爭議，許多人認同他的做法，但也有人認為泡麵就是要熱熱的吃，不懂為何還要加冰塊進去，只能說每個人的創意不同，只要最後結果好吃，加什麼料進去都可以。

泡麵 冰淇淋

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