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浴室開暖風機1模式很耗電 網實測推「冷風＋刮水」除濕快又省電

聯合新聞網／ 綜合報導
家事達人建議，家中浴室若無對外窗的話，洗完澡後應該要將門、窗關閉，然後再打開換氣扇，這樣才能集中濕氣，加速排出，還能有效防止發霉。 示意圖／ingimage
家事達人建議，家中浴室若無對外窗的話，洗完澡後應該要將門、窗關閉，然後再打開換氣扇，這樣才能集中濕氣，加速排出，還能有效防止發霉。 示意圖／ingimage

浴室是家中最潮濕的地方，如果沒有對外窗，就容易滋生黴菌。有一名網友表示，家中主臥室的浴室廁所沒有對外窗，為了維持內部的乾燥，他買了一台暖風機來加速除濕，但效果不大還很耗電，讓他相當傷腦筋。不少內行人建議最好開「涼風」乾燥，才能讓浴室乾得快又省電

原PO在Threads發文表示，主臥室廁所沒有對外窗，再加上房間窗戶因設計的關係沒辦法開太大，導致臥室和廁所很潮濕。後來他買了一台暖風機，每天都開換氣3小時，再搭配刮水，但一個月後還是覺得浴室乾得很慢。

原PO事後上網爬文，發現有人說使用乾燥功能的電費很恐怖，讓他不敢開太久，但這個月的電費還是增加了不少，無奈之下只好求助網友們的意見。

貼文引起熱議，不少過來人直言「熱風乾燥」可能是電費暴增的原因，建議使用「涼風」才能讓浴室乾得快又省電，「暖風是洗澡前開的，要浴室乾要開『乾燥涼風』」、「刮水+乾燥涼風，1H就乾了耶」、「我家洗完有刮水然後開涼風3H，不到3H地都乾了呀」、「你要用冷風乾燥才對吧，我家的一小時就乾得差不多啦」。

其他網友則分享自己的方法，「我會在洗澡前就開換氣，循環先起來，在洗澡洗完持續抽風，但要達到真的乾燥，還是要有台小電風扇跟除濕機」、「除濕機+電風扇，根本超強組合」、「洗完澡用冷水沖一下牆壁跟地面，刮水後用電風扇吹2小時，發霉機率降低70%」、「刮水、加上門打開、再加上循環扇，差不多半個小時至一個小時就乾了」。

通常家中浴室有對外窗的人，在洗完澡後都會將窗戶打開通風，若沒有窗戶的人則是直接敞開浴室的門，然後開啟抽風機或者拿電風扇將浴室吹乾，但家事達人不建議這麼做。之前有一名日本家事達人Aki表示，洗完澡若直接將浴室門打開，容易讓濕氣進入到客廳、房間內，反而對家具、家電造成影響。

Aki表示，最好的方法應該要將門、窗關閉，然後再打開換氣扇，這樣才能集中濕氣，加速排出，還能有效防止發霉。

浴室 黴菌 省電 電費

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