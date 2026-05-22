鄰近捷運、商圈也沒救！新北23年商場櫃位撤光如「鬼城」 在地人曝致命傷

位在新北捷運環狀線中和站旁，已有23年歷史的「南山威力購物廣場」，近日被網友發現館內人潮冷清，許多櫃位早已撤出，連1樓便利商店也熄燈，直呼「快變成鬼城了」。

該名網友在Threads上發文，日前到南山威力購物廣場時，驚覺館內空櫃位相當多，就連1樓的便利商店也撤出了，忍不住發問「請問有人知道新北中和南山威力購物廣場怎麼了嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「以前會為了麥當勞冰心雪糕來這邊逛」、「快變成鬼城了，我已經兩年沒去過那裡」、「懷念以前全盛時期每層樓都有店面」、「旁邊有捷運還可以經營成這樣也是厲害」。

在地人透露，該地沒落是許多原因交疊而成，其中「致命原因」為消防法緣故，商場不能使用明火，導致餐廳無法進駐，「這地方很特別，它和三民路的家樂福一樣，沒有小吃街的，也是因為如此，人潮也是比較少，空店面多也正常」、「這棟完全沒吃的超不方便」、「這棟要是能改善明火政策一定能吸引許多餐廳進駐」。

還有名搬來當地1年多的網友透露，過去曾有餐車來擺餐過幾次，但沒想到因為生意太好、排隊太長，結果被商場列入拒絕往來戶，讓他笑說「南山威力廣場應該不缺租金跟業績」。

南山威力購物廣場於2003年開幕，面積達3400坪，為地上10層樓、地下5層樓結構，開業初期曾吸引許多大型品牌進駐，包括HOLA、家樂福、特力屋、全真瑜珈、連鎖藥妝店、Under Armour等，隨著店家租約到期陸續退租，如今人潮稀少、櫃位零散，讓不少在地人感嘆「真是浪費了一個好地點」。