通勤尖峰悠閒拎早餐…台灣人超從容 日人震撼：時間管理大師

日本網友ねこきん（@nekokin123）21日在社群平台X分享來台後的心得，並在發文中指出台灣人「完全不急躁」的生活態度令他大受衝擊，該則貼文已超過130萬次瀏覽，引起台日網友熱議。

@nekokin123文中描述，讓他印象深刻的是在台灣的通勤尖峰時段，仍有人一手拿著早餐，悠閒地走著，後面和周圍的人，看起來也是不疾不徐。他疑惑地詢問當地朋友，為何大家都不趕時間時，對方反問：「為什麼要趕？電車又不是不會再來。」

這讓他非常感嘆，日本社會「常因慢了一分鐘便需道歉，搭乘電扶梯時，大家心裡都有嚴格的默契得空出一邊。店員很有效率的快速服務是理所當然、每個通勤族都一臉疲憊」。尤其是他在夜市中遇到的阿婆說「日本人在吃飯時也一直盯著手錶」，讓他覺得台灣人是「能在生活中掌握時間」，和日本人「在時間縫隙中填塞人生」的緊繃，非常不同。

這番對台灣的讚譽，在網路上造成熱烈討論。有網友認為，這種從容其實存在於日本鄉間或特定族群，只是日本都會區的過勞掩蓋了人性。但也有不少網友提出截然不同的觀察，有人幽默指出，台灣人只要一握上汽機車方向盤，就可以讓人感受到那股「殺氣」。還有人提到，曾在電扶梯上被推擠和遇過態度不佳的店員，認為台灣人並非都如此慢活。

一名網友也分享了對台灣「高分貝」環境的困擾，直指台灣人在公眾場合說話很大聲、在超市或捷運中也打開手機喇叭的行為，沒有考慮到旁人的感受。或許，每一位來台的外國人，和在地居住者看到的台灣，都有不同的模樣和感受。