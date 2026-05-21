快訊

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

人生哪階段適合買車？車商真心勸「別買」：有這些閒錢再考慮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問人生的哪一個階段買車較為合適。示意圖／ingimage
一名網友詢問人生的哪一個階段買車較為合適。示意圖／ingimage

買車除了本身的金額外，更要考慮包含稅金、保險、油資、停車費及保養維修等開銷費用。一名網友發文，稱他通勤的道路上有許多大車，買車來開較為安全，好奇該在人生的哪一個階段買車較為合適。對此，有車商出面回應，如果沒有剛性需求就不要買車，「因為車輛是負資產」，也建議每月盈餘高於1萬5千元再考慮。

一名網友在Threads發文，表示他正在考慮買車，但目的不是為了炫耀，是因為他通勤的路上鄰近國道，行駛著許多大型車輛，改成開車上班較為安全，不過並沒有剛性需求。雖然他每月能存到1萬7以上，存到的錢會定期定額買ETF，但一輛新車動輒70萬元以上，每月車貸至少要2萬，一旦買車那些投資的錢將會變成車貸，因此提問：「人生什麼階段才能夠買車？」

此文一出，有一位車商留言回應，如果沒有必要的話不要買車，因為車輛是負資產，且是有風險的動產，貸款買中古車的話，每個月養車的固定開銷就要1萬元以上，假如不是剛性需求，建議每月的盈餘有1萬5千元以上再考慮買車。

更有網友透露計算預算的公式，「目前的月收入*0.3之後*24（如果貸款的話）最後再 *1.2」，就能算出大致的購車預算，並認為買多少錢的車不是大問題，能否將車養得漂亮才是最大的挑戰。該網友也強調，雖然公式裡是用貸款24期來計算，但並不鼓勵貸款買車，如果車價60萬，分60期5年貸款，「車子折舊都超過車子的利息了」，還不如想辦法全款買車。

另一名網友則指出，許多人買車是為了面子，但原PO重視安全性、現金流、投資配置，這已經是很成熟的想法了，建議如果車子能提升生活品質、降低通勤危險性、並讓工作狀態更好的話，買車的確是有意義的投資，重點並不在於什麼時候買，而是要看買車之後是否能提升自身的生活品質。

還有車主分享買車後的心得，他在27歲時購買了一輛年份超過10年的中古車，雖然花了接近10萬元整理，但接下來的2到3年間開了3、4萬公里，去過很多沒去過的地方，認識許多不曾認識的人，「沒有什麼回憶是比擁有第一台車更鮮明了」。

年輕人不買車的話題也曾引起熱議，有網友好奇「為什麼年輕人不買車了？」，不少網友認為車子成本高且停車不方便，沒有剛性需求的話用租的比較划算。還有網友指出，養車那筆開銷換成每個月都能去演唱會、每季出國玩較為實在，在國內能找到其他代步方式，但適合玩樂的青春只有現在。

買車 中古車 通勤族 薪水 停車費

延伸閱讀

身上只剩40元！他搭小黃不收Apple Pay 司機1招解圍網喊：太有人情味

沒吵架也崩潰？她嘆出國旅行才發現「朋友不一定是旅伴」 引苦主共鳴

不解台人去不膩…她嫌日本旅遊品質下滑 力推中國體驗：食物便宜風景壯闊

夜歸女搭計程車被一問句嚇壞！網教自保法：超商就是妳家

相關新聞

人生哪階段適合買車？車商真心勸「別買」：有這些閒錢再考慮

除了買車本身的金額外，更要考慮包含稅金、保險、油資、停車費及保養維修等開銷費用。一名網友發文，稱他通勤的道路上有許多大車，買車來開較為安全，好奇該在人生的哪一個階段買車較為合適。對此，有車商出面回應，如果沒有剛性需求就不要買車，「因為車輛是負資產」，也建議每月盈餘高於1萬5千元再考慮買車問題。

不解台人去不膩…她嫌日本旅遊品質下滑 力推中國體驗：食物便宜風景壯闊

一名女網友近日在Dcard發文，表示自己不太理解台灣人對日本旅遊的熱愛。她認為，許多人到日本後的行程幾乎都是購物或觀光景點，「逛來逛去也就那樣」，甚至直言日本近年的服務品質與民眾素質似乎也逐漸下滑。原PO提到，即使有吸菸區，路上仍常看到邊走邊抽菸的人，加上飲食口味偏重鹹重甜，讓她覺得日本旅遊其實沒外界想像那麼完美。

只能羨慕日本？他嘆「機車害台灣落後」：習慣不改只怪政府

台灣落後最大的問題是機車？一名網友近日在Dcard發文，直言台灣街景長期被大量機車佔據，不論騎樓內外幾乎都停滿車輛，導致行人與腳踏車根本無路可走，甚至不少人只能被迫走到車道上。他認為，許多人喜歡日本乾淨整齊的街道環境，但問題其實不只在政府，而是台灣人早已習慣「人人一台機車」的生活方式。原PO也質疑，日本能大量設置腳踏車停車場，甚至地下化、雙層化，台灣為何卻難以改善機車停放問題，貼文曝光後也立刻掀起大量討論。

50嵐「隱藏版喝法」曝光！奶茶控一喝秒圈粉 店員揭免費點法

網友分享50嵐隱藏版點法「加厚」，令人驚艷的濃郁口感吸引大量討論。雖然調整時需額外加價10元，但許多人認為值得，甚至有店員解釋「加厚」可分為不同做法，不一律收費。

夜歸女搭計程車被一問句嚇壞！網教自保法：超商就是妳家

計程車固然方便，但防人之心不可無，搭乘時還是要採取自保手段才能保障自身安全。一名女網友發文，稱她晚上打算搭乘計程車回家，告知地址後，司機竟然問：「這是妳家嗎？」，讓她感到非常害怕。對此，網友建議除了把地址設定在便利商店外，還可以透過假裝打電話的方式來保障自身安全。

IKEA突廣播「現在99」驚見員工秒變臉狂奔 內行曝：狀況超危急

逛知名連鎖家具賣場IKEA時，你是否曾留意過店內的廣播內容？近日，有網友發文分享，自己在逛IKEA時突然聽見廣播不斷重複「現在99、現在99」，隨後身旁的工作人員竟全體動了起來，讓他好奇詢問這是否代表發生了什麼嚴重的事情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。