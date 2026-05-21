人生哪階段適合買車？車商真心勸「別買」：有這些閒錢再考慮

買車除了本身的金額外，更要考慮包含稅金、保險、油資、停車費及保養維修等開銷費用。一名網友發文，稱他通勤的道路上有許多大車，買車來開較為安全，好奇該在人生的哪一個階段買車較為合適。對此，有車商出面回應，如果沒有剛性需求就不要買車，「因為車輛是負資產」，也建議每月盈餘高於1萬5千元再考慮。

一名網友在Threads發文，表示他正在考慮買車，但目的不是為了炫耀，是因為他通勤的路上鄰近國道，行駛著許多大型車輛，改成開車上班較為安全，不過並沒有剛性需求。雖然他每月能存到1萬7以上，存到的錢會定期定額買ETF，但一輛新車動輒70萬元以上，每月車貸至少要2萬，一旦買車那些投資的錢將會變成車貸，因此提問：「人生什麼階段才能夠買車？」

此文一出，有一位車商留言回應，如果沒有必要的話不要買車，因為車輛是負資產，且是有風險的動產，貸款買中古車的話，每個月養車的固定開銷就要1萬元以上，假如不是剛性需求，建議每月的盈餘有1萬5千元以上再考慮買車。

更有網友透露計算預算的公式，「目前的月收入*0.3之後*24（如果貸款的話）最後再 *1.2」，就能算出大致的購車預算，並認為買多少錢的車不是大問題，能否將車養得漂亮才是最大的挑戰。該網友也強調，雖然公式裡是用貸款24期來計算，但並不鼓勵貸款買車，如果車價60萬，分60期5年貸款，「車子折舊都超過車子的利息了」，還不如想辦法全款買車。

另一名網友則指出，許多人買車是為了面子，但原PO重視安全性、現金流、投資配置，這已經是很成熟的想法了，建議如果車子能提升生活品質、降低通勤危險性、並讓工作狀態更好的話，買車的確是有意義的投資，重點並不在於什麼時候買，而是要看買車之後是否能提升自身的生活品質。

還有車主分享買車後的心得，他在27歲時購買了一輛年份超過10年的中古車，雖然花了接近10萬元整理，但接下來的2到3年間開了3、4萬公里，去過很多沒去過的地方，認識許多不曾認識的人，「沒有什麼回憶是比擁有第一台車更鮮明了」。

年輕人不買車的話題也曾引起熱議，有網友好奇「為什麼年輕人不買車了？」，不少網友認為車子成本高且停車不方便，沒有剛性需求的話用租的比較划算。還有網友指出，養車那筆開銷換成每個月都能去演唱會、每季出國玩較為實在，在國內能找到其他代步方式，但適合玩樂的青春只有現在。