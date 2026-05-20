不解台人去不膩…她嫌日本旅遊品質下滑 力推中國體驗：食物便宜風景壯闊

台灣人熱愛去日本旅遊，但並非人人都喜歡一去再去。一名女網友近日在Dcard發文，表示自己不太理解台灣人對日本的熱愛。她認為，許多人到日本後的行程幾乎都是購物或觀光景點，「逛來逛去也就那樣」，甚至直言日本近年的服務品質與民眾素質似乎也逐漸下滑。原PO提到，即使有吸菸區，路上仍常看到邊走邊抽菸的人，加上飲食口味偏重鹹重甜，讓她覺得日本旅遊其實沒外界想像那麼完美。

相較之下，她大力稱讚中國大陸的旅遊體驗。她提到中國不同城市各自擁有鮮明特色，不論是上海、北京、四川、江浙還是新疆，都有壯闊景色與不同文化氛圍，飲食選擇也相當多元。而且中國不只食物便宜，公共建設規模也相當驚人，「每個地方都大得離譜」。原PO也提到，自己多次前往中國旅遊後仍不覺得膩，反而認為日本近年觀光客過多，旅遊品質受到影響。

貼文曝光後，引發不少網友討論。有些人認同原PO部分觀點，「中國山川自然景觀很漂亮是真的」、「我也不愛太觀光化的日本景點」、「日本跟中國本來就各有特色，沒辦法直接比較」。也有人表示，中國旅遊確實有不少值得體驗的地方，像是風景、美食與物價等部分，都讓人印象深刻。

但也有不少網友不認同原PO刻意用貶低日本與台灣的方式比較，「我從旅行中獲得快樂就夠了」、「沒必要靠踩別的地方來凸顯喜好」。還有人指出，不同國家本來就各有優缺點，無論是日本或中國，都可能出現觀光亂象與文化差異，因此很難單純以「哪裡比較好」直接定論。

不過，台灣人特別愛去日本旅遊倒是有數字佐證，根據日本觀光局統計，今年1到3月訪日的台灣遊客達204萬人次，較去年同期成長25.7%。過去就有網友在PTT發文，好奇日本到底有什麼魅力，為何台灣人總是一窩蜂往日本跑。不少人都點名「食物、環境與物價」是最大原因，「便宜、舒適、乾淨、食物好吃」、「文化、美景、美食」、「環境比台灣好，還有部分漢字有親切感」，再加上近年日幣貶值，也讓日本成為不少台灣人出國首選。

除了美食與環境之外，也有不少人喜歡日本的整體氛圍，「日本人真的拘謹有禮貌」、「好旅遊、動漫文化也強」。有人認為，即使不談歷史與政治因素，日本在觀光、服務與街道環境等部分，確實對許多台灣旅客具有吸引力，因此即使每年都有大量民眾重複造訪，熱度依舊沒有下降。