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只能羨慕日本？他嘆「機車害台灣落後」：習慣不改只怪政府

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為台灣人習慣「人人一台機車」，造成許多交通亂象。 示意圖／AI生成
一名網友認為台灣人習慣「人人一台機車」，造成許多交通亂象。 示意圖／AI生成

台灣落後最大的問題是機車？一名網友近日在Dcard發文，直言台灣街景長期被大量機車佔據，不論騎樓內外幾乎都停滿車輛，導致行人與腳踏車根本無路可走，甚至不少人只能被迫走到車道上。他認為，許多人喜歡日本乾淨整齊的街道環境，但問題其實不只在政府，而是台灣人早已習慣「人人一台機車」的生活方式。原PO也質疑，日本能大量設置腳踏車停車場，甚至地下化、雙層化，台灣為何卻難以改善機車停放問題，貼文曝光後立刻掀起大量討論。

原PO進一步表示，台灣許多短距離其實步行或騎腳踏車就能抵達，但許多人仍選擇騎機車代步，不只增加空間壓力，也帶來空氣污染問題。不少人一邊抱怨人行道不足、腳踏車道不完善，卻又不願真正改變使用習慣，「根源問題還是台灣人太懶了」。不過這番說法也引發不少網友反駁，認為日本能以腳踏車補足短程移動，很大原因是大眾運輸普及，「台灣現況就是只能機車啊」、「問題其實是停車場太少」。

另外，也有不少網友將問題歸咎於整體交通規劃。有網友指出，不只是機車，許多汽車同樣長期違停，占用車道與網狀線，「一堆開車的直接把車道當停車場」。也有人認為，若大眾運輸夠方便，自然能降低民眾對自用車的依賴，「應該是改善交通，使人放棄私有載具」。不少人則提到，除了雙北以外，多數縣市的大眾運輸仍不夠便利，因此機車幾乎已成為生活必需品，短時間內很難完全取代。

不過也有部分網友對原PO觀點表示認同，認為若少掉大量汽機車，台灣不少街景其實會乾淨許多，「如果把機車拿掉，台灣一些街道其實還蠻乾淨的」、「如果少掉一半汽機車，交通絕對會好很多」。但也有人坦言，問題其實相當兩難，「除了台北以外，根本沒有其他縣市可以方便生活」。

事實上，關於台灣交通與機車亂象的討論，不只台灣人自己在意，過去甚至被外國政府與媒體點名。加拿大政府官網在台灣旅遊建議中，特別提醒當地部分機車騎士經常「無視交通法規」，駕駛行為相當魯莽，因此建議旅客在台灣步行或騎腳踏車時務必格外小心。

根據加拿大政府官網內容，雖然台灣整體犯罪率低、暴力犯罪較少，但在交通安全部分卻特別提到，台灣部分機車騎士不遵守交通規則，甚至建議即便是有經驗的機車騎士，也應盡量避免在台灣騎車。德國媒體《bne IntelliNews》也曾指出，台灣交通事故死亡數偏高，美國媒體CNN更曾以「行人地獄」形容台灣交通亂象。

機車 人行道 騎樓 腳踏車 交通違規 違停

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