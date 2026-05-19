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50嵐「隱藏版喝法」曝光！奶茶控一喝秒圈粉 店員揭免費點法

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在社群平台分享，自己跟風嘗試手搖飲品牌50嵐的隱藏版點法「加厚」，原以為只是調整口感，沒想到店員告知需額外加價10元。聯合報系資料照／記者陳立凱攝影
有網友在社群平台分享，自己跟風嘗試手搖飲品牌50嵐的隱藏版點法「加厚」，原以為只是調整口感，沒想到店員告知需額外加價10元。聯合報系資料照／記者陳立凱攝影

近日有網友在社群平台分享，自己跟風嘗試手搖飲品牌50嵐的隱藏版點法「加厚」，原以為只是調整口感，沒想到店員告知需額外加價10元。不過她認為價格不高，仍決定嘗試，實際品嚐後直呼「加厚真的好喝」，大讚口感更濃郁，讓不少網友也好奇這項隱藏版點法的差別。

有網友近日在社群平台Threads發文分享，自己最近才得知，民眾到50嵐購買飲料時，其實可以向店員提出「加厚」需求，依照個人口味選擇「茶加厚」或「奶加厚」。而原PO特別偏好奶味濃郁的口感，因此幾乎每次都會選擇「奶加厚」，並大讚整體風味明顯升級，直呼「真的差很多」。

不過，原PO也提到，這次點選「加厚」時被額外收取10元，讓她感到有些意外，因為先前曾在Dcard上看到不少自稱50嵐店員的網友表示，調整為「加厚」通常不需另外加價。儘管如此，她認為飲料在加厚後口感明顯更加濃郁，整體風味提升不少，因此仍直言這10元花得相當值得。

貼文曝光後，吸引許多人議論紛紛，「加厚指的是多一點茶或是牛奶，加10塊指的是多加一份的概念」、「奶多一點不用錢，加錢是加一份」、「南部多牛奶要錢，北部多牛奶不用錢」、「我怎麼記得以前沒有，我因為喜歡茶味重的奶茶，有提過要茶味重，結果店員說他們只有奶加厚」、「奶精奶也可以加厚嗎？」、「其實我覺得每間店都不一樣，我常買的是奶厚最多只能加到去冰的量，再多就要加錢了」。

對此，也有自稱50嵐店員的網友出面說明，所謂「加厚」可分為「茶加厚」與「奶加厚」兩種做法，通常僅調整茶或奶的比例，並不會額外收費，至於原PO此次被加收10元，則是因為店員另外增加了一份牛奶用量，與一般「加厚」的調整方式不同，因此才會產生額外費用。

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