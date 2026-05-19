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夜歸女搭計程車被一問句嚇壞！網教自保法：超商就是妳家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友告知計程車司機地址後，對方反問「是妳家嗎？」，讓她很害怕。示意圖／ingimage
一名女網友告知計程車司機地址後，對方反問「是妳家嗎？」，讓她很害怕。示意圖／ingimage

計程車固然方便，但防人之心不可無，搭乘時還是要適時採取自保手段。一名女網友發文，某日晚上搭乘計程車回家，告知地址後，司機反問「這是妳家嗎？」，讓她感到非常害怕。對此，網友建議除了把地址設定在便利商店外，還可以透過假裝打電話的方式來保障自身安全。

一名女網友在Threads發文，表示她近日搭乘計程車，上車後跟司機講了地址，沒想到司機忽然問：「這是妳家嗎？」她瞬間愣住，反問：「有什麼問題嗎？」司機回答若這地址是她家，可以直接報路，原PO則指示司機直接看導航就好。

原PO表示，她當時真的非常緊張，不知道司機問這個問題的目的是什麼，於是拍下計程車車牌號碼傳給另一半，對方立刻打電話給她，兩人一路講電話，直到返家為止，到家之後原PO還跑到三樓陽台看計程車有沒有開走。此次經歷把原PO嚇壞了，考慮下次直接給司機附近的超商地址，「不然好可怕」。

此文一出，不少網友分享搭乘計程車的自保手段，其中把地址設定在超商是最安全且簡單的方式，此作法除了能防止個資外洩，下車後不要直接往家裡的方向走，而是先走進超商較為安全。

另一名網友提到，身為女性搭乘計程車很緊張，她上車後都會假裝打電話，說她在何處上了車、是什麼車隊的車、車牌號是多少，並假裝指示對方冰飲料或加熱湯，最後再說大概幾分鐘會抵達，請對方下樓接她，如此一來司機就會知道有人陪著妳，能夠很大程度地防範搭車風險。

但也有車隊駕駛指出，在教育訓練中，曾有主管建議司機如果在偏僻地區的夜晚載到女性，請司機務必確認乘客安全進入家門，並提供車燈照明。他自己則會確認女乘客是否要回家，明確指出公司有這樣的宣導措施，並給予照明服務，可能原PO遇到的司機也是想確認她的安全而已，但如果司機有不好的想法，車隊也有定位軌跡能追蹤，「比遇到路上的色狼安全多了」。

計程車司機的犯罪事件時有所聞，每個人搭車都要注意自身安全，不可輕忽。過去曾有一名台中陳姓男子擔任UBER計程車司機時，半夜載1名酒醉女子回家，竟在後座朝她摸胸、性侵，全程還拿手機偷錄影，完事後更惡劣將女子丟在路旁自己開車離去。法院審酌，陳已和女子賠償、調解成立，對方不追究，依乘機性交罪判他3年10月，可上訴。

計程車 司機

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