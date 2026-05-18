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IKEA突廣播「現在99」驚見員工秒變臉狂奔 內行曝：狀況超危急

聯合新聞網／ 綜合報導
由於IKEA賣場空間廣大且家具櫥櫃眾多，幼童若躲在櫃子裡恐有窒息或遭重物砸傷的風險。聯合報系資料照
由於IKEA賣場空間廣大且家具櫥櫃眾多，幼童若躲在櫃子裡恐有窒息或遭重物砸傷的風險。聯合報系資料照

逛知名連鎖家具賣場IKEA時，你是否曾留意過店內的廣播內容？近日，有網友發文分享，自己在逛IKEA時突然聽見廣播不斷重複「現在99、現在99」，隨後身旁的工作人員竟全體動了起來，讓他好奇詢問這是否代表發生了什麼嚴重的事情。

一名網友在Threads發文指出，自己逛IKEA時聽見了不尋常的廣播「現在99」，且工作人員的反應相當大，讓他不禁猜測是否發生了緊急狀況。不少網友在留言區開玩笑表示：「我以為是限時特賣99元」、「我以為是特價促銷」、「還以為全員逃走中」。

不過，很快就有曾任職於IKEA客服部的前員工出面解密。她表示，「99」是賣場內代表「兒童走失」的緊急內部代碼。一旦觸發「99」，代表情況非常危急，因為賣場內動線複雜，又有許多大型家具與櫥櫃，若不盡快找到小孩，後果不堪設想。

該名前員工進一步說明，當廣播響起「99」時，賣場會立刻啟動嚴格的安全機制：「會把所有進出入的大門全部關閉，保全會站在門口檢查每一個出入的人，直到找到小孩為止。」此舉不僅是為了防止幼童獨自跑出賣場發生危險，更是為了防範有心人士趁亂進行拐騙或綁架。

其他知情網友也紛紛補充，幼童在賣場內非常喜歡玩躲貓貓，但IKEA的空間特性充滿死角，「如果一個沒注意到悶在櫥櫃裡窒息、被東西砸到、或是往高處爬而掉下來都很危險。」由於IKEA空間廣大，必須仰賴多位工作人員同步搜尋，才能在最短時間內找回走失的兒童。

有網友提問為何不直接廣播尋人？內行人解釋，使用內部代號廣播，主要目的是「避免引起其他民眾恐慌，同時也避免引起歹心之人注意，讓有心人士有機可乘。」

這項冷知識曝光後，許多網友驚呼長知識了，並留言呼籲家長：「去任何地方都請看好自己的小孩」、「不要以為在身邊就看得到，一定要放在眼前才行」、「每次帶小孩去室內樂園，一堆大人都在低頭滑手機，小孩丟了都不知道」。家長的視線絕不能離開幼童，以免一時疏忽釀成無法挽回的遺憾。

IKEA 賣場

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