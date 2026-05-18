首爾地鐵擠到懷疑人生？ 粉專教2句韓文自保：超萬用

到韓國自由行，這兩句韓文可能真的能救你下車！旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日分享，韓國人最常用的社群平台SNS最近出現一個名為「저 내려요（我要下車了）」的新服務，乘客可以在網頁上輸入搭乘路線、車廂與預計下車站名，其他人便能知道「這節車廂等等會有位置」。粉專看到後忍不住笑說，「覺得這也太荒唐了吧」，但仔細想想又覺得一點也不奇怪。

粉專指出，首爾尖峰時間的地鐵真的擠到「懷疑人生」，尤其是2號線、9號線、機場線，以及弘大、江南、首爾站、鐘路三街等大站，有時候不是不想下車，而是「真的被人群卡在車廂中間動彈不得」。車門一開，外面的人急著進來，裡面的人想擠出去，「那一瞬間真的會懷疑：我是不是要坐過站了？」

因此粉專也特別教大家兩句超實用韓文。第一句是「내릴게요（內麗給優）」，意思是「我要下車」，在韓國地鐵裡只要輕聲說一句，前方乘客通常就會默默讓出一條路。另一句則是更萬用的「잠시만요（摻新滿優）」，意思是「不好意思，借過一下」，不只搭地鐵，在市場、便利商店或百貨公司等人多場合都能使用。

另外，粉專也提醒，在韓國搭地鐵時，千萬不要等車門打開才開始準備下車，因為韓國人步調較快，尖峰時間車門一開，人潮會直接往裡擠。建議快到站前一站就先慢慢往門口移動，背包也盡量背到前面，避免撞到其他乘客。不過粉專也觀察到，雖然韓國人平常看起來較冷淡，但只要小聲說一句「내릴게요（內麗給優，我要下車）」，即使再擠，大家還是會默默幫忙讓路。

事實上，粉專前些日子也曾分享「韓國地鐵5大潛規則」。包括不要突然停在出口或通道中央、不要長時間站在車門口、博愛座與孕婦席別隨意坐，以及尖峰時段記得把背包背到前面等。粉專表示，這些規則雖然不一定寫在告示上，卻是許多韓國人默默遵守的日常禮儀。

此外，除了韓國之外，日本同樣也有許多旅遊「潛規則」。在台發展的日籍藝人 阿部瑪利亞 也曾提醒，像是日本餐廳不建議多人共食一份主餐、溫泉入池前需先淋浴、尖峰時段背包要改背前面等，甚至不同地區手扶梯站位方向也不同，東京多站左、關西則站右。