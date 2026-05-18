你念的「蘋果」正確嗎？ㄥ、ㄣ特殊讀音掀熱議 教育部辭典來解答

你從小念到大的「蘋果」，其實可能根本念錯？近日一名網友在Threads發文提問「為什麼蘋果的『蘋』是『ㄥ』，但頻繁的『頻』是ㄣ呢？」貼文立刻掀起討論。

不少網友紛紛留言解釋，「『蘋』本讀『ㄆㄧㄣˊ』，僅在『蘋果』一詞才讀『ㄆㄧㄥˊ』，是連讀變音，蘋果受果的舌根音ㄍ影響，所以從ㄣ舌尖變ㄥ舌根」、「『蘋』本來也是ㄣ(n)，例如蘋婆、白蘋，舌頭在前面；只有在『蘋果』這個詞裡才讀ㄥ(ng)」、「注音是民國二年制定的，那個時代的發音跟現在的台灣差很多」。

還有網友認為，「ㄆㄧㄥˊ果」其實帶有過去外省口音影響，「簡單來說就是ㄆㄧㄥˊ果是『外省』發音，現在台灣的腔調是ㄆㄧㄣˊ果」。也有人指出，許多字詞本來就存在不同讀音與歷史演變，「因為他們的發音本來就不一樣，其實有微妙的差別」、「各個語言都有類似的問題，英語、台語都有」。

貼文掀起相關討論，「我從7歲就不滿這個注音了」、「惠、穗、歲、穢以前必考，有邊讀邊」，但也有人分享，「沒記錯的話，現在小一的課本已經改成ㄆㄧㄣˊ了」。

「教育部重編國語辭典修訂本」官網說明，「蘋」念作「ㄆㄧㄣˊ」時，指的是植物名，為蘋科蘋屬，也就是俗稱「田字草」、「白蘋」的古稱；而念作「ㄆㄧㄥˊ」時，則是作為「蘋果」一詞使用，也稱為「頻果」。教育部辭典的說明，也讓不少網友恍然大悟，原來大家平常習慣的「蘋果」讀音，確實是特殊用法，而不是所有「蘋」字都統一念作「ㄆㄧㄥˊ」。