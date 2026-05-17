路上驚見「朱元璋娃娃」？ 神人曝正解網笑瘋：故宮南院小編也崩潰

社群平台Threads（脆）上經常出現各種令人意想不到的奇葩問題與超強解答，近期又有一宗「通靈尋物」的案例引爆話題。一名網友發文求問，在路上看到別人的包包掛著一隻可愛的娃娃，印象中是日本電子雞的角色，但因為外型實在太像「明太祖朱元璋」，讓她好奇這隻娃娃的真實身分。

原PO在Threads發文表示：「不懂就問脆！剛剛在路上看到一個女生背一隻娃娃，印象中是日本一個有出類似電子雞的IP，長得很像朱元璋（頭部黑色身體黃色）。」原PO進一步形容，那隻娃娃的眼睛只有兩個黑點，感覺是特別版本，覺得非常可愛，希望廣大網友能幫忙神出它的名字。

貼文發布約兩個多小時後，一名眼尖的網友給出了正確答案：「塔馬可吉（Tamagotchi，塔麻可吉）的麻每吉（Mametchi）嗎？」並附上了一張麻每吉的圖片。原PO一看興奮直呼：「是他！！謝謝您！那隻娃娃的眼睛是完全黑色的版本，但角色是這個樣子沒錯，解惑了謝謝！」

解答出爐後，電子寵物遊戲《塔麻可吉》（Tamagotchi）中，這隻戴著黑色帽子、有著黃色圓臉的人氣主角「麻每吉」，與歷史課本上明太祖朱元璋的畫像被網友拿來比對，驚人的相似度讓網友們紛紛留言朝聖：「點進來前想說怎麼可能有長得像朱元璋的可愛娃娃，點進來後...還真像！」、「你到底怎麼記得朱元璋長什麼樣子啦」、「我不知道要從形容塔馬可吉是朱元璋開始吐槽，還是從脆友通靈成功開始吐槽」。

許多擁有同款電子雞的粉絲也崩潰表示：「我要瘋掉了我養了一堆朱元璋」、「我該如何面對這個朱元璋」、「我麻每吉貸款也要告你」。甚至有網友發揮創意，幫麻每吉想好了輕小說標題：「關於我養的電子寵物成為明朝皇帝的那件事」。

另外，連國立故宮博物院南部院區的小編也在底下崩潰留言：「我要瘋掉了我真的要瘋掉了！」還有網友搞笑回覆：「請問我可以傳給故宮博物院的院長看嗎？這是21世紀以來最重要的百萬流量突破」，並紛紛敲碗建議故宮南院，不妨認真考慮與「塔麻可吉」來場跨界聯名。