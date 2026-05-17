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無辜中槍？日本拉麵店「吉伊卡哇禁入」 原因曝光掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Dcard分享，日本有拉麵店公告「禁止吉伊卡哇入店」，特殊規定立刻引發討論。 示意圖／ingimage
一名網友在Dcard分享，日本有拉麵店公告「禁止吉伊卡哇入店」，特殊規定立刻引發討論。 示意圖／ingimage

日本竟然有拉麵店公告「禁止吉伊卡哇入店」？一名網友近日在Dcard分享，自己看到日本某間拉麵店在X公告，直接寫下「吉伊卡哇禁止入店」，特殊規定立刻引發討論。不少人第一眼看到時都相當傻眼，甚至笑稱「吉伊卡娃躺著也中槍」。

原PO表示，店家之所以會發公告，原因其實與近期流行的「娃娃活」文化有關。據了解，先前有客人在店內吃完拉麵後遲遲不離席，甚至直接在桌上拿出吉伊卡哇周邊開始擺拍、玩娃娃，而當時外面其實早已有不少人在排隊等候，因此疑似讓店家相當不滿，最後才會直接點名公告。

貼文曝光後，也讓不少網友開始討論近年流行的「娃娃活」現象。原PO提到，自己本身是咖啡廳店員，其實很常看到客人帶著娃娃或偶像周邊來拍照，不過認為只要不影響其他人，用餐時拍照其實沒什麼問題。也覺得這次店家真正生氣的關鍵，應該還是客人長時間占用座位，影響外面排隊人潮。

部分網友則認為，「就限時不就好了，每人限時60分鐘用餐時間之類的」、「禁了吉伊卡哇就不會有其他的娃娃嗎」、「治標不治本」，也有人笑稱「寶寶們是無辜的」。不過也有人幫店家緩頰，表示日本拉麵店文化本來就偏向「快速吃完快速離開」，與咖啡廳性質不同，加上日本人本來就很在意排隊秩序，因此若有人長時間坐著拍娃娃，確實容易引發反感。

事實上，「帶娃娃吃飯」其實早已成為近年粉絲文化與社群習慣之一。曾有網友在Dcard分享，自己出門幾乎都會帶娃娃同行，甚至吃飯時還會替娃娃擺拍，每道菜都先讓「娃娃先吃」。雖然曾被同事質疑很奇怪，但貼文曝光後，卻吸引大量網友留言共鳴，直呼「妳不孤單」。

吉伊卡哇 拉麵

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