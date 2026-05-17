韓國不是韓劇！粉專揭高工時低薪現實：別再盲目讚韓貶台

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日發文討論，為何不少台灣人總喜歡透過「唱衰自己國家」來博取流量。他舉例，最近網路常流傳「韓國上班滿一年有26天特休，台灣爛爆了」等說法，但實際制度並非如此。貼文指出，韓國第一年其實是每工作滿1個月給1天特休，因此最多累積11天；滿一年後，若出勤達標，第二年才會另外給15天年假，並不是「每年直接爽休26天」。

貼文也提到，許多人不知道韓國病假制度其實與台灣差異很大。在台灣，特休與病假通常分開計算，但韓國不少公司若只是一般感冒、發燒，往往還是得直接消耗自己的特休。除此之外，先前網路也流傳「韓國生小孩就送房子」等說法，但實際上只是釜山部分公營住宅補助政策，且還需符合所得、婚姻與居住資格，並非全韓國人人都能領。

除了制度比較外，貼文也談到台灣人對交通議題的討論。像日前淡江大橋開通後，網路就出現大量批評聲音，甚至有人直言「台灣交通永遠沒救」。不過作者認為，雖然台灣交通環境確實還有很多需要改善之處，但若真的長期在日本、韓國生活或開車，就會發現國外也並非完美。尤其韓國駕駛文化，其實與台灣有不少相似之處，包括搶快、亂停車與不打方向燈等問題。

貼文最後則感嘆，台灣人似乎特別容易把國外「單一優點」無限放大，再回頭貶低自己的國家，坦言台灣當然有許多問題值得批評，但批評應建立在事實基礎上，而不是透過錯誤資訊製造「別人都比台灣好」的幻想。他也提到，自己在韓國住久後，反而更能感受到台灣服務、人情味與生活便利性的珍貴。

事實上，「地獄朝鮮」一詞早在幾年前就已成為韓國社會熱門用語，用來形容高工時、高房價、競爭激烈與階級壓力等問題。許多年輕韓國人長期對低薪、升學競爭與財閥文化感到疲憊，也因此，不少熟悉韓國社會的人都認為，韓國生活其實不像韓劇或觀光印象那樣光鮮亮麗。

韓國年輕人還創造了新的「湯匙階級論」。表面上沒有身分的差別，但實際上社會是出生的環境就決定了階級。比起個人的努力或才能，階級（經濟地位）是靠父母親的財力來決定。湯匙階級論將富裕的孩子稱作「金湯匙」，位居中間的稱作「銀湯匙」，庶民是「銅湯匙」，最底層則是「土湯匙」。