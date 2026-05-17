快訊

全新實驗情境、酸雨入題…115會考自然解答一覽 這題有難度考討論度高

蘇起看川習會：習近平以釜底抽薪方式爭取美國認同處理台獨問題

115會考五科解答出爐…考生快來對答案！各科試題與難易度分析全掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國不是韓劇！粉專揭高工時低薪現實：別再盲目讚韓貶台

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專指出，不少台灣人總喜歡透過「唱衰自己國家」來博取流量。 示意圖／ingimage
旅遊粉專指出，不少台灣人總喜歡透過「唱衰自己國家」來博取流量。 示意圖／ingimage

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日發文討論，為何不少台灣人總喜歡透過「唱衰自己國家」來博取流量。他舉例，最近網路常流傳「韓國上班滿一年有26天特休，台灣爛爆了」等說法，但實際制度並非如此。貼文指出，韓國第一年其實是每工作滿1個月給1天特休，因此最多累積11天；滿一年後，若出勤達標，第二年才會另外給15天年假，並不是「每年直接爽休26天」。

貼文也提到，許多人不知道韓國病假制度其實與台灣差異很大。在台灣，特休與病假通常分開計算，但韓國不少公司若只是一般感冒、發燒，往往還是得直接消耗自己的特休。除此之外，先前網路也流傳「韓國生小孩就送房子」等說法，但實際上只是釜山部分公營住宅補助政策，且還需符合所得、婚姻與居住資格，並非全韓國人人都能領。

除了制度比較外，貼文也談到台灣人對交通議題的討論。像日前淡江大橋開通後，網路就出現大量批評聲音，甚至有人直言「台灣交通永遠沒救」。不過作者認為，雖然台灣交通環境確實還有很多需要改善之處，但若真的長期在日本、韓國生活或開車，就會發現國外也並非完美。尤其韓國駕駛文化，其實與台灣有不少相似之處，包括搶快、亂停車與不打方向燈等問題。

貼文最後則感嘆，台灣人似乎特別容易把國外「單一優點」無限放大，再回頭貶低自己的國家，坦言台灣當然有許多問題值得批評，但批評應建立在事實基礎上，而不是透過錯誤資訊製造「別人都比台灣好」的幻想。他也提到，自己在韓國住久後，反而更能感受到台灣服務、人情味與生活便利性的珍貴。

事實上，「地獄朝鮮」一詞早在幾年前就已成為韓國社會熱門用語，用來形容高工時、高房價、競爭激烈與階級壓力等問題。許多年輕韓國人長期對低薪、升學競爭與財閥文化感到疲憊，也因此，不少熟悉韓國社會的人都認為，韓國生活其實不像韓劇或觀光印象那樣光鮮亮麗。

韓國年輕人還創造了新的「湯匙階級論」。表面上沒有身分的差別，但實際上社會是出生的環境就決定了階級。比起個人的努力或才能，階級（經濟地位）是靠父母親的財力來決定。湯匙階級論將富裕的孩子稱作「金湯匙」，位居中間的稱作「銀湯匙」，庶民是「銅湯匙」，最底層則是「土湯匙」。

南韓 韓國 台灣

延伸閱讀

香港人嗆台灣人不懂吃！網反點名「2港式小吃」：真的過譽

赴韓買棉被變冤大頭？台客入店秒變1.5倍價 網點名「知名老店」：惡習已久

4天吃8次嫌不夠！日網友曬台灣美食照 「這點心」瘋狂出鏡全網笑翻

人潮少到像包場！六福村九成餐廳都不開 遊客嘆：只能活在回憶

相關新聞

無辜中槍？日本拉麵店「吉伊卡哇禁入」 原因曝光掀兩派論戰

日本竟然有拉麵店公告「禁止吉伊卡哇入店」？一名網友近日在Dcard分享，自己看到日本某間拉麵店在X公告，直接寫下「吉伊卡哇禁止入店」，特殊規定立刻引發討論。不少人第一眼看到時都相當傻眼，甚至笑稱「吉伊卡娃躺著也中槍」。

韓國不是韓劇！粉專揭高工時低薪現實：別再盲目讚韓貶台

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日發文討論，為何不少台灣人總喜歡透過「唱衰自己國家」來博取流量。他舉例，最近網路常流傳「韓國上班滿一年有26天特休，台灣爛爆了」等說法，但實際制度並非如此。貼文指出，韓國第一年其實是每工作滿1個月給1天特休，因此最多累積11天；滿一年後，若出勤達標，第二年才會另外給15天年假，並不是「每年直接爽休26天」。

LOPIA被貼窮人標籤！達人反駁「木村拓哉都去了」：像日本好市多

日本超市LOPIA近日在Threads掀起討論，有自稱日本人的網友發文表示「LOPIA是窮人才去的超市，像我這樣的富人根本不知道它的存在」，引發不少人熱議。對此，旅遊達人林氏璧也在臉書發文分析，認為這種說法其實過度簡化，甚至帶有歧視意味。他指出，LOPIA在日本一直以「高CP值、大份量」聞名，雖然價格相對便宜，確實容易吸引精打細算的家庭客群，但不代表去逛的人就是「窮人」。

早餐帶到公司吃！日網友來台觀察驚呆 網曝真相

一名日本網友來台旅遊，驚訝於台灣人早餐外帶文化，認為與日本截然不同。網友貼文引發熱議，許多台灣人分享在上班或上學時吃早餐的習慣，並探討文化差異與生活便利性。

花錢找罪受！她獨自赴宴被新娘嫌「紅包太薄」：當老闆這麼小氣

一名女網友為一位久未聯絡的友人包3600元紅包，卻被新娘私下嫌小氣，引起網友熱議。多數人認為，考量交情與距離，這金額已算合理，質疑新娘的反應不當。

便當店遭控沒找錢！老闆查監視器見「綠光畫面」崩潰 網揪1關鍵狂問：店在哪？

買外賣沒錢找，竟然揭發1場比電視劇更戲劇性的家庭糾紛？有網友於社交平台發布的1則「便當店奇遇」引發熱議，原PO本為追討25台幣找錢，要求翻看監視器，沒想到意外讓老闆目睹妻子與情夫在店內親熱畫面，直接引發夫妻衝突，大打出手。網友看後笑言，「1場代價25台幣的現場八點檔」。 原PO發帖表示，日前在1間便當店消費，購買價值75台幣便當，支付了100台幣鈔票後，老闆娘並未找錢，且始終否認此事。雙方僵持之際，剛好老闆返回店中，為求公允提議翻查監視器釐清爭議。未料監視器倒帶過頭，找錢的真相尚未看清，竟看到老闆娘與他人於店內親熱畫面。 老闆驚見「綠光罩頂」後當場崩潰，夫妻2人爆發激烈衝突，大打出手，店內陷入混亂，原PO無奈表示，「我看我的25元是拿不回來了」。 事件引發大量網友留言調侃，笑言「25台幣即可現場直擊《分手擂台》，性價比極高」、「在那之前，能不能告訴我現在在哪裏能還可以買到75台幣的便當」、「花100台幣購買便當，同時獲得VIP前排席位觀看現場直播」。亦有改編歌詞戲稱「倒帶太多……終於看開，錢回不來，我的面前太多阻礙，你的手卻放不開，寧願沒出息，還我二十五塊」（蔡依林《倒帶》歌詞）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。