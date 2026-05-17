LOPIA被貼窮人標籤！達人反駁「木村拓哉都去了」：像日本好市多

日本超市LOPIA近日在Threads掀起討論，有自稱日本人的網友發文表示「LOPIA是窮人才去的超市，像我這樣的富人根本不知道它的存在」，引發不少人熱議。對此，旅遊達人林氏璧也在臉書發文分析，認為這種說法其實過度簡化，甚至帶有歧視意味。他指出，LOPIA在日本一直以「高CP值、大份量」聞名，雖然價格相對便宜，確實容易吸引精打細算的家庭客群，但不代表去逛的人就是「窮人」。

林氏璧表示，LOPIA其實起源於神奈川縣，最早是以肉舖起家，因此肉類品質與價格競爭力一直是最大特色。近年來更因大量熟食、特色零食與大包裝商品，被不少日本人稱為「日本版好市多」。他也提醒，台灣民眾不要直接套用台灣LOPIA的印象，因為日本當地店面規模、商品數量與經營模式差異很大，「日本LOPIA的規模其實非常驚人」。

至於「富人不知道LOPIA」的說法，林氏璧則直言幾乎不可能。他指出，LOPIA近年在日本展店速度非常快，也經常登上日本電視節目，包括晨間新聞、綜藝節目與美食節目等，曝光度相當高。甚至連日本男星木村拓哉都曾親自到LOPIA拍攝影片，觀看次數逼近300萬。他笑說，「不知道LOPIA」如今反而像是一種另類優越感。

林氏璧也舉例，像京都車站前Yodobashi Camera地下樓層的LOPIA，每天幾乎都是人山人海，難道「全部都是京都窮人嗎？」他認為，LOPIA真正瞄準的其實是家庭客層，尤其因為商品多為大容量，更適合家庭一次採買。若以東京來看，由於東京都心本來就少有大型量販超市，因此不少常活動於市中心的人，可能真的比較少接觸LOPIA，這與收入高低未必有關。

另外，臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」也發文表示，日本LOPIA在當地其實沒有那麼負面的形象，若真要形容，更像是「家庭客才會常去，單身族比較沒緣分的超市」。他提到，日本真正以低價著稱的，反而是業務超市、OK超市等店家；而大阪則有以便宜聞名、客群相當特殊的「超市玉出」，甚至不少日本人會特地跑去「觀察人生百態」。

他也笑稱，大阪富人愛逛的IKARI超市，與超市玉出的客群完全是兩個世界，但即便如此，超市玉出對許多想省錢的人來說，依舊是「可靠的存在」。不少網友也認為，近年社群平台很容易將國外文化切成片段，再用「窮人專屬」、「富人才懂」等標籤化語言吸引流量，但實際上，多數日本人對超市的選擇，仍是以距離、家庭需求與CP值為主，而不是單純的階級象徵。